Een vrouwelijke James Bond of iemand die al eens auditie deed: dit zijn alle mogelijke opvolgers van Daniel Craig

"De cirkel is rond": Nichtje Julia Roberts speelt dochter van 'Pretty Woman' co-ster Richard Gere in nieuwe film

Actrice Emma Roberts (31), het nichtje van Hollywoodicoon Julia Roberts (55), is te zien in de nieuwe film ‘Maybe I Do’. Daar speelt ze de dochter van Richard Gere (73), die samen met haar tante Julia in 1990 een verliefd stel speelde in de kaskraker ‘Pretty Woman’. Emma is zeer vereerd dat zij nu de kans krijgt om met hem te mogen acteren. “De cirkel is rond”, zegt ze zelf

19 januari