Een verrassing van formaat: Taylor Swift brengt ex Taylor Lautner op het podium tijdens ‘Eras Tour’.

CELEBRITIESTaylor Swift (33) zorgde vrijdagavond voor een grote verrassing tijdens haar ‘Eras Tour’ in Kansas City, Missouri. De Amerikaanse zangeres bracht haar ex-vriend Taylor Lautner (31) op het podium om de release van ‘Speak Now (Taylor’s Version)’ te vieren. “Hij is één van mijn dierbaarste vrienden geworden”, klonk het.

“Hij was een hele positieve kracht in mijn leven toen ik het album ‘Speak Now’ maakte”, vertelde Swift aan de 76.000 aanwezige fans. “Hij en zijn vrouw zijn twee van mijn dierbaarste vrienden geworden. En het is heel makkelijk, want we hebben allemaal dezelfde voornaam.” In november 2022 trouwde de acteur met zijn vrouw Taylor Dome.

Ook Lautner had alleen maar positieve woorden voor zijn ex-vriendin. “Ik heb zoveel respect voor jou. Niet alleen als zangeres, als songwriter, als artiest, maar oprecht voor de persoon die je bent”, klonk het. “Je bent zeer lief en ik voel me zo vereerd dat ik jou ken.”

Videoclip

Diezelfde dag bracht Swift haar ‘eigen versie’ van ‘Speak Now’ uit 2010 uit. En ook daar maakte Lautner deel van uit. Zo is hij te zien in de nieuwe videoclip van het nummer ‘I Can See You’. Zaterdag deelde de singer-songwriter een fragment ervan op Instagram. “Taytay is fantastisch in deze clip en ook even een shoutout naar Tay Lautner (zijn vrouw), die zo geweldig is. Het is sprookje van drie Taylors...”, schreef ze bij een reeks foto’s. Ook actrices Joey King en Presley Cash zijn te zien in de clip.

Vriendschappelijke breuk

Swift en Lautner hadden in 2009 een relatie. Op de set van de film ‘Valentine’s Day' vielen de twee als een blok voor elkaar. Na enkele maanden daten besloten ze om elk hun eigen weg uit te gaan. Het was een vriendschappelijke breuk. Naar verluidt schreef de zangeres de hit Back to December’ over hem. En dat zag de acteur al van mijlenver aankomen. “Dat is wat ze doet. Ze schrijft nu eenmaal liedjes over exen”, zei hij.

