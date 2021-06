Een verhuis naar Boston en het einde van Scott en Kourtney: dit vertelden de Kardashian-zusjes tijdens de laatste aflevering van hun realityreeks

CelebritiesHet zit erop. Na 14 jaar en 20 seizoenen is er een einde gekomen aan ‘Keeping Up With The Kardashians’, de realityreeks die van Kim Kardashian (40) en haar familieleden wereldsterren maakte. In de laatste aflevering, die eind vorige week in de Verenigde Staten te zien was, maken Kim, Khloé (36) en Kourtney (42) de balans van hun leven op.

Kim Kardashian - De naweeën van de scheiding

Volledig scherm Kim Kardashian brak dit jaar met haar echtgenoot Kanye West © Evan Agostini/Invision/AP

Het was een turbulent jaar voor Kim Kardashian: niet alleen moest ze afscheid nemen van de show die haar beroemd maakte, ook haar huwelijk met Kanye West liep op de klippen. Hoewel ze de afgelopen maanden de lippen stijf op elkaar hield wat betreft een oorzaak van de breuk, toonde ze zich in de laatste aflevering toch iets openhartiger. Zo verklapte ze in een gesprek met mama Kris dat ze in therapie is om ‘aan zichzelf te werken’. Opvallend, want enkele jaren geleden beweerde Kim nog in de show dat ze geen nood had aan therapie, omdat ze een ‘logisch persoon' is. Maar de breuk met Kanye heeft er duidelijk zwaar ingehakt. “Ik heb nooit gedacht dat ik eenzaam was", vertelde ze. “Ik had mijn kinderen, en mijn echtgenoot die van staat naar staat verhuisde. Dat was oké voor mij. Maar nu ik dit jaar veertig geworden ben, besefte ik dat ik helemaal geen echtgenoot wil die in een compleet andere staat woont. Ik dacht vaak dat we het beste met elkaar overweg konden wanneer we apart woonden, maar eigenlijk is dat droevig en helemaal niet wat ik wil.”

En ze voegde er nog aan toe: “Het zijn de kleine dingen die ontbreken. Ik heb alle grote dingen. Ik heb alle extravagante dingen die je je maar kan inbeelden. Niemand zal dat ooit opnieuw voor mij doen. Ik ben dankbaar voor die ervaringen, maar ik denk dat ik nu klaar ben voor de kleinere ervaringen die veel betekenen." Een opvallende bekentenis, want Kim en Kanye leken te genieten van alle luxe en grote gebaren. Zo huurde de rapper een heus orkest in om voor zijn vrouw te spelen, vulde hij hotelkamers met duizenden rozen en vroeg hij haar ten huwelijk in een stadium, met een ring die naar verluidt meer dan drie miljoen euro gekost had. Om van het hologram in de vorm van haar overleden vader nog maar te zwijgen. Maar het lijkt er nu dus op dat al dat uiterlijk vertoon niet opwoog tegen de eenzaamheid in haar huwelijk.

Kourtney - Geen toekomst met ex-lief Scott

Volledig scherm Kourtney en Scott in betere tijden: een reünie zit er niet meer in © getty

Oudste zus Kourtney heeft het momenteel erg gezellig met drummer Travis Barker, maar tien jaar lang was Scott Disick de man van haar leven. De twee kregen drie kinderen samen, maar gingen in 2015 uit elkaar. Ondanks de breuk bleef Scott in het leven van Kourtney (en in ‘Keeping Up With The Kardashians’). De man maakte er bovendien geen enkel geheim van dat hij wilde eindigen met zijn ex - iets wat haar zussen alleen maar konden toejuichen. Maar Kourtney heeft nu zelf de deur definitief gesloten. De realityster vertelde in de laatste aflevering dat ze het moe was dat Scott ‘altijd het slachtoffer speelt' en ‘geen verantwoordelijkheid neemt' voor zijn daden. Ze legde uit dat ze enkele grenzen had gesteld na hun breuk, maar dat Scott zich daar niet consequent aan houdt, waardoor een reünie niet aan de orde is. “Kourtney heeft bepaalde dingen nodig die ik haar niet heb kunnen geven", sloeg Scott mea culpa. “Misschien beseffen we nu allebei dat we niet opnieuw samen zullen zijn, en dat we verder moeten. Wat we nu samen hebben is geweldig, en ik wil daar dankbaar voor zijn, in plaats van steeds te denken dat er méér is. We houden van elkaar, we vertrouwen elkaar, we hebben kinderen samen ... Voor nu is dat oké."

Khloé - Verhuis naar Boston

Volledig scherm Khloé geeft haar vriend Tristan een nieuwe kans en verhuist zelfs naar Boston om dichter bij hem te zijn © AP

Khloé Kardashian lijkt dan weer honderd procent voor een toekomst met Tristan Thompson, de papa van haar dochtertje True, te kiezen. Nochtans eindigde hun relatie redelijk dramatisch toen Tristan betrapt werd op ontrouw, enkele dagen voordat Khloé moest bevallen. Maar tijdens de lockdown zijn de twee weer dichter naar elkaar toe gegroeid. “De pandemie kan je maken of kraken, maar ik denk dat het er bij mij en Tristan voor zorgde dat we gedwongen werden om ongemakkelijke gesprekken te voeren. Dat was ongelofelijk goed voor ons." En dus besloot Khloé om samen met True naar Boston te verhuizen, waar Tristan tijdens het NBA-seizoen verblijft. “We zijn beste vrienden nu", legde ze uit. “Ik ga voor alles bij hem aankloppen, en ik sta zeker open voor een toekomst samen in Boston. Ik voel me erg goed over mijn beslissing. Ik denk dat het heel bijzonder zal zijn, voor ons allemaal. Ik kan niet wachten om te zien wat de toekomst nog in petto heeft voor mij en mijn familie." En dat kan best een huwelijk zijn: “Ik denk dat ik wel opnieuw wil trouwen", zei Khloé. “Maar ik denk niet dat ik getrouwd moét zijn om die verbintenis tussen ons te voelen.”

Kris - Moeilijk afscheid

Volledig scherm Kris Jenner © Getty Images for ThinkBIG!, Naza

De laatste woorden zijn voor momager Kris Jenner, die de carrières van haar vijf dochters met succes lanceerde. Zij was ook de drijvende kracht achter de realityreeks, en dus valt het afscheid haar best zwaar. “Deze periode in mijn leven heeft zoveel voor me betekend", zei ze. “Wanneer ik terugdenk aan het eerste tot het laatste seizoen, dan zie ik enkele van de meest magische momenten uit mijn leven. Aan al onze fans en loyale volgers: bedankt. Gewoon, bedankt."

Specials

Dat de laatste aflevering werd uitgezonden, wil wel niet zeggen dat de Kardashians niet meer op onze schermen te zien zullen zijn. Later deze week (17 en 20 juni) wordt er in de Verenigde Staten nog een tweedelige reünie uitgezonden. Bovendien werd tijdens die laatste aflevering de deur vakkundig op een kier gelaten voor mogelijke specials. Zo zagen we hoe de Kardashians een tijdscapsule begroeven met daarin voorwerpen die hen aan de show herinnerden. Kourtney bracht een t-shirt van Smooch mee, de winkel met kinderkledij die in de eerste seizoenen regelmatig te zien was, Khloé koos voor de sleutels van Dash, een andere winkel die de zusjes begonnen. En Kim selecteerde haar eerste parfum, ‘Dashing’. Benieuwd hoe goed dat nog ruikt wanneer die tijdscapsule eindelijk geopend wordt.

LEES OOK: