“Een prognose hebben we niet gevraagd. Tom zou dan toch maar zitten aftellen”: The Wanted-zanger en echtgenote open over terminale diagnose

Zo'n week geleden maakte The Wanted-zanger Tom Parker (32) bekend dat hij een hersentumor heeft en terminaal is . Een zware klap voor de zanger en z'n echtgenote Kelsey (30), die hoogzwanger is van hun tweede kindje. In Closer doen de twee hun verhaal. "Ik dacht dat hij gewoon last had van de mannengriep ."

In juli kreeg Tom Parker voor het eerst een beroerte. Hij was op dat moment alleen thuis en besloot voor de zekerheid toch maar naar het ziekenhuis te gaan. Maar daar stuurden ze hem gewoon terug naar huis. “Ik dacht eerlijk gezegd dat hij gewoon last had van de mannengriep", herinnert echtgenote Kelsey zich. “Maar het voelde niet goed aan. Hij had het gevoel alsof hij een hersenschudding had.” Een week later ging Tom dus opnieuw naar het ziekenhuis, waar ze hem op de planning zetten voor een MRI.

Nieuws over de MRI bleef uit, en dus besloot het gezin - Tom, de zwangere Kelsey en dochtertje Aurelia Rose - om in augustus toch op vakantie te gaan naar Norwich. Daar kreeg de zanger een tweede, veel zwaardere, beroerte. “De ambulance wilde eerst niet komen", zucht Kelsey. “We moesten echt pushen, en uitleggen dat hij nog nooit zoiets had gehad." Uiteindelijk kwamen ze Tom toch halen. In het ziekenhuis van Norwich onderging hij een MRI.

Kwaadaardige hersentumor

“Een paar dagen later - Kelsey was er vanwege Covid niet bij - schoven ze het gordijn om m’n bed toe. ‘Het is een hersentumor’, zeiden ze", vertelt Tom. “Het enige wat ik kon denken, was ‘godverdomme’. Het was heel wat om daar alleen mee om te gaan." Ook Kelsey was alleen wanneer ze het nieuws hoorde. “Ze belden me op en vertelden het me via de telefoon. ‘Het is een tumor en het is het slechtst mogelijke scenario.' Ze zeiden dat het niet te opereren viel en legden uit hoe ze hem verder zouden behandelen. Ik dacht dat ik zou flauwvallen. Uiteraard is het al erg als ze zeggen dat je een tumor hebt, maar om dan te horen dat het om de slechtst mogelijke soort gaat ... Dat is moeilijk te verwerken." Tom kreeg de diagnose glioblastoom - een kwaadaardige hersentumor - in het vierde stadium. Dat betekent dat de tumor is uitgezaaid. Genezing is onmogelijk, enkel behandelingen om de levensduur te verlengen, zoals chemotherapie, kunnen nog. De prognose voor de ziekte varieert van drie maanden tot 18 maanden.

Quote Ik moet mijn dochter niet vertellen dat ik er op een dag niet meer zal zijn, want ik zal er wél nog zijn. Ik ga hier tegen vechten. Tom Parker

Aftellen

“We hebben niet naar de prognose gevraagd", legt Kelsey uit. “Hoe Tom er nu aan toe is en hoe hij als persoon is ... Dat zou niet goed voor hem zijn. Hij zou daar maar gewoon zitten en de dagen aftellen. Hij zou niet langer z'n leven leiden.” Ze besloot ook om z'n telefoon weg te nemen. “Anders blijft hij googelen en belandt hij in een diep hol. Hoe meer je googelt, hoe meer verschrikkelijke dingen je te zien krijgt. Dat is voor niemand goed."

Voorlopig hebben Tom en Kelsey hun dochtertje Aurelia Rose (1) nog niets verteld. “Ze voelt wel dat er iets aan de hand is”, zegt Kelsey. “Maar we zullen het wel uitleggen wanneer ze oud genoeg is om te begrijpen dat papa zich niet goed voelt.” Al is het twijfelachtig dat die dag er ooit komt, zegt Tom. “Ik moet haar niet vertellen dat ik er op een dag niet meer zal zijn, want ik zal er wél nog zijn. Ik ga hier tegen vechten.”

Ondanks alle zorgen heeft het koppel bovendien ook nog iets om naar uit te kijken. Over een dikke maand wordt hun tweede kindje - een jongetje - geboren. “Ik moet zeggen, ik denk dat ik vergeten ben dat ik zwanger ben”, glimlacht Kelsey. “Het draait op dit moment allemaal om Tom. Over vier weken zal dat uiteraard anders zijn, maar nu heeft de hele situatie ons in z’n greep. Maar we moeten erdoor. Je denkt: ‘Hoe kun je hiermee omgaan en dan ook nog zwanger zijn?’ Maar wanneer het gebeurt, doe je dat gewoon. Ik denk ook dat het goed is voor Tom dat hij zich op de baby kan focussen”, voegt Kelsey eraan toe. “Al hebben we zelfs nog geen tijd gehad om over een naam na te denken of te ruziën.”

Quote Ik huil wel, maar niet wanneer Tom het kan zien. Ik moet sterk blijven voor hem. Kelsey, de echtgenote van Tom Parker

Thuisgeboorte

Ze denken wel na over hoe het er praktisch aan toe moet gaan. “Ik heb aan m’n vroedvrouw gevraagd of ik niet thuis mag bevallen voor het geval Tom erg moe is”, zegt Kelsey. “Hij zal dan al meer dan een maand behandelingen achter de rug hebben.” Dat beaamt haar echtgenoot: “Ik kan op dit moment ook niet rijden, dus het is niet zo dat ik Kelsey naar het ziekenhuis kan brengen. Een thuisbevalling zal dus het beste zijn.”

Het koppel probeert op dit moment vooral positief te blijven, ondanks de verschrikkelijke diagnose. “Ik huil wel, maar niet wanneer Tom het kan zien", zegt Kelsey. “Ik moet sterk blijven voor hem. Positiviteit is op dit moment het beste medicijn.” En het lijkt te werken: “Ik ga hiertegen vechten", klinkt het bij Tom. “We bekijken al alternatieve behandelingen en kijken naar klinische studies in binnen- en buitenland. Er zijn zoveel verhalen van mensen die een slechte prognose kregen en tien à vijftien jaar later nog altijd leven. We gaan tot het uiterste."

