Een mysterieuze levensverzekering, doodsbang om nog buiten te komen en ruzie met haar moeder: zo zagen de laatste dagen van Lisa Marie Presley eruit

Celebrities“Op basis van hoe ze eruitzag, had iemand aan de alarmbel moeten trekken.” Over de dood van Lisa Marie Presley is al behoorlijk wat inkt gevloeid, maar een documentaire van TMZ werpt nu een nieuw licht op de laatste dagen van Elvis Presleys dochter. Van een mysterieuze levensverzekering over beschuldigingen van drugsgebruik tot de verzuurde relatie met haar moeder Priscilla: ‘TMZ Investigates: Lisa Marie Presley: Unending Tragedy’ onderzocht het overlijden van Lisa Marie tot in de puntjes. “Ze is alleen maar uit op haar geld. Ze had geen enkele relatie met haar moeder.”

“Danny wil graag contact houden met de kinderen, maar er is veel kwaad bloed tussen Danny en Michael.” Een eerste onderwerp dat aan bod komt in ‘TMZ Investigates: Lisa Marie Presley: Unending Tragedy’ is het liefdesleven van Lisa Marie Presley. Als we de documentaire mogen geloven, is er op dit moment een hevige familieruzie aan de gang. Zowel Michael Lockwood als Danny Keough, de twee ex-partners van Presley, willen de voogdij over Harper en Finley, de tweeling van Lisa Marie, in handen krijgen. Volgens TMZ-baas Harvey Levin is het echter “vrijwel zeker” dat Michael Lockwood, de vader van de twee meisjes, de volledige voogdij zal krijgen. En dat terwijl Danny Keough (de vader van Lisa Marie’s twee oudste kinderen, red.) een betere band had met de tweeling. Keough, die het lichaam van Elvis’ dochter ontdekt heeft, woonde zelfs weer bij zijn ex-vrouw in. Al zal hem dat wellicht niet helpen in de rechtbank. “De kans dat de hel bevriest is groter dan dat Michael de voogdij opgeeft”

22 kilo afgevallen

Dankzij de documentaire krijgen we ook een beter beeld van de drugs en alcoholproblemen van Lisa Marie Presley. De dochter van Elvis Presley, die op 13-jarige leeftijd al verslaafd raakte aan drugs, zag er op de Golden Globes bijzonder fragiel uit. “Ze sprak met dubbele tong tijdens de uitreiking, ze had hangende oogleden en ze stond te trillen op haar benen”, aldus dokter Drew Pinsky, die zich gedurende zijn carrière specialiseerde in verslavingen. “Dat is niet normaal voor een vrouw die verder gezond is op haar leeftijd. Haar gedrag bij de Golden Globes kwam overeen met het gedrag van iemand die onder invloed was van alcohol en/of drugs.”

KIJK. Lisa Marie Presley verscheen nog op rode loper Golden Globes.

De kans dat Lisa Marie Presley hervallen was, lijkt dan ook reëel. Presley liet zich gedurende haar leven vijf keer opnemen. “Ik heb alles gebruikt buiten paddo’s, heroïne en crack”, biechtte Lisa Marie enkele jaren geleden op in een interview. “Cocaïne, pijnstillers, wiet en alcohol. Ik gebruikt het allemaal en op hetzelfde moment.” Na de geboorte van haar tweeling schakelde Elvis Presleys dochter echter over op opiaten. En laat dat volgens sommigen nu net de oorzaak van haar hartstilstand zijn. “We hebben vernomen dat ze opnieuw opiaten gebruikte", aldus TMZ-producer Charles Latibeaudiere. Daarnaast is Lisa Marie op zes weken tijd zo’n 18 tot 22 kilo afgevallen. “Deze informatie zou kunnen verklaren waarom ze een hartaanval gekregen heeft”, aldus Latibeaudiere. “Op basis van hoe ze eruitzag, had iemand aan de alarmbel moeten trekken”, klinkt het verder nog in de documentaire.

Verzuurde relatie met haar moeder

Nog een mogelijke optie is dat de stress haar te veel geworden is. Na het overlijden van haar zoon Benjamin, die zichzelf van het leven beroofde, in juli 2020, leefde Lisa Marie Presley als een kluizenaar. Volgens bronnen kwam ze amper nog buiten en wanneer ze dat wel deed, droeg ze steevast een mondmasker. Daarnaast deed ze niet alleen haar best om de paparazzi, maar ook om andere mensen te vermijden. “Het feit dat het succes van ‘Elvis’ haar weer onder de aandacht heeft gebracht, maakte haar zenuwachtig", aldus ‘The Daily Mail’. “Dat ze vervolgens dan ook nog eens verwacht werd op de Golden Globes was voor haar al helemaal overweldigend.”

Volledig scherm Priscilla Presley, Austin Butler en Lisa Marie Presley. © Photo News

Als eerbetoon aan haar vader Elvis Presley verscheen Lisa Marie uiteindelijk op de awardceremonie en dat naast de zijde van haar moeder Priscilla Presley. Iets wat voor velen als een verrassing kwam. “Sommige familieleden waren in shock gewoon omdat ze aan dezelfde tafel zaten”, aldus TMZ-producer Jacob Wasserman in de docu. “Het was absoluut niet uit vrije wil", klinkt het verder nog. “De Hollywood Foreign Press Association heeft hen gedwongen om naast elkaar te zitten. Lisa wilde niks meer te maken hebben met haar moeder. De laatste acht jaar hebben ze amper nog met elkaar gesproken. Ze spraken alleen met elkaar als het echt niet anders kon.”

De relatie tussen Priscilla Presley en haar dochter Lisa Marie raakte al verzuurd toen deze laatste nog maar een tiener was. “Lisa stapte met een lang gezicht de limousine uit. Toen hoorde ik Priscilla zeggen: ‘Zorg dat ze zich gedraagt’”, aldus Scientology-aanhanger Karen De La Carriere, die Priscilla leerde kennen dankzij de veelbesproken sekte. Het feit dat zowel haar moeder en haar halfbroer Navarone de kant van haar ex-man Michael Lockwood gekozen hebben gedurende hun scheiding heeft de zaken er ook niet bepaald op verbeterd.

Ruzie om erfenis

Inmiddels vecht Priscilla ook het testament van haar overleden dochter aan. Volgens haar is de datum op het document verdacht, haar naam verkeerd gespeld en ziet de handtekening van Lisa Marie er “anders uit dan haar gewoonlijke handtekening”. “Ze is alleen maar uit op haar geld”, aldus een bron in een reactie aan het Amerikaanse ‘Page Six’. “Lisa Marie had op geen enkele manier een relatie met Priscilla”, klinkt het overduidelijk.

Quote Ze had geen discipline op vlak van geld. Ze heeft 100 miljoen dollar uitgegeven op 25 jaar tijd. Katie Hayes, de producer van de documentaire.

In het testament worden de oudste dochter van Lisa Marie, Riley Keough, en haar overleden zoon, Benjamin Keough, als opvolgers benoemd. De voormalige zaakvoerder van Lisa Marie, Barry Siegel, werd samen met Priscilla uit het fonds verwijderd. Daardoor is Riley de enige die recht heeft op het nalatenschap van Lisa Marie, nadat Benjamin Keough in 2020 zelfmoord pleegde. Volgens ‘Entertainment Tonight’ negeert Priscilla op deze manier de wensen van haar dochter. “Haar dochter Riley wil de familie bijeenhouden, maar ze heeft het gevoel dat de daden van haar grootmoeder iedereen alleen nog maar verder uit elkaar zal drijven.”

Verdachte levensverzekering

En ook over Lisa Marie’s erfenis zelf is er veel te doen. Van de 100 miljoen dollar die ze van haar vader Elvis geërfd heeft, is er niks meer over. Daarnaast had Presley ook een stevig gat in haar hand. Uit research is gebleken dat ze maandelijks zo’n 92.000 dollar uitgaf. Met de nodige schulden als gevolg. “Ze had geen discipline als het op geld aankomt”, aldus Katie Hayes, de producer van de docu. “Ze was een big spender. Daarnaast heeft ze ook enkele slechte investeringen gedaan. Het komt erop neer dat ze 100 miljoen dollar uitgegeven heeft op 25 jaar tijd.”

Nochtans is Lisa Marie Presley er wel in geslaagd is om haar drie kinderen 35 miljoen dollar (32 miljoen euro) na te laten. Al is er daarvan wel vier miljoen dollar (3,5 miljoen euro) nodig om schulden af te betalen. Maar waar komen die miljoenen dollars nu precies vandaan? Volgens de makers van de reeks heeft Presley vlak voor haar dood nog drie levensverzekeringen afgesloten. Puur toeval of voelde de dochter van Elvis Presley aan dat het einde nabij was? Het antwoord op deze laatste vraag zullen we wellicht nooit te weten komen...

