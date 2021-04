“Eén klant vroeg om een lijk, liefst nog een beetje warm”: Netflix verfilmt leven van bekendste hoerenmadam uit Frankrijk

CelebritiesZe is al ruim zes jaar dood, maar het leven van Fernande Grudet blijft fascineren. Onder de naam ‘Madame Claude' was ze de beroemdste hoerenmadam van Frankrijk, die met haar leger van perfecte ‘zwaantjes’ de wildste fantasieën van beroemdheden als John F. Kennedy en Marlon Brando waarmaakte. Geen wonder dat Netflix met ‘Madame Claude’ nog eens in haar leven duikt. “Twee dingen in het leven verkopen. Eten en seks. En ik was niet in de wieg gelegd om chef-kok te worden.”