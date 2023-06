Een jaar nadat hij zijn wereldtour annuleerde: Shawn Mendes maakt comeback op het podium

Nieuwe muziek

Twee weken geleden bracht hij ook na een lange tijd opnieuw muziek uit: de single ‘What the hell are we dying for’, die gaat over de recente bosbranden in Canada. Hij was op dat moment in New York, die door de dikke laag smog volledig oranje kleurde. “Plots borrelden een hoop frustraties in mij op. Over relaties, over mijn carrière, over het milieu… Ik voelde voor het eerst inspiratie opkomen”, aldus de zanger. In de teksten van zijn gloednieuwe nummer lezen de fans ook tussen de regels door dat het niet goed gaat met zijn knipperlichtrelatie met Camila Cabello. Het koppel ging oorspronkelijk in 2021 uit elkaar en besloot in de voorbije hun romance nog een kans te geven. Al liep dat niet zoals ze hadden gehoopt. In ‘What the hell are we dying for’ zingt hij: “If you’re not mine and I’m not yours. What the hell are we dying for?”