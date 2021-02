Één jaar na overlijden van Hollywoodlegende Kirk: zo gaat het nu met de familie Douglas

Het ging als een schokgolf door Hollywood, toen op 5 februari 2020 bekend raakte dat ‘Spartacus’-acteur Kirk Douglas op 103-jarige leeftijd was overleden. “Het is met enorm verdriet dat mijn broers en ik aankondigen dat Kirk Douglas ons vandaag heeft verlaten”, zei zoon Michael toen in een verklaring aan People. “Voor de wereld was hij een legende, een acteur uit de gouden eeuw van de film, die ver tot in zijn gouden jaren leefde, een mens wiens toewijding aan rechtvaardigheid en de zaken waar in hij geloofde een standaard heeft gezet voor ons allemaal.”

Met een nieuwe hartverwarmende foto laat Michael nu blijken dat hij nog geregeld stilstaat bij het overlijden van zijn vader. Zijn vrouw, actrice Catherine Zeta-Jones (51), stak hem meteen een hart onder de riem in de reacties: “Ik hou van je, Pappy”, schreef zij onder de foto. En ook andere beroemdheden reageerden: “Compleet uniek, een legende, geliefd bij iedereen”, schreef Anthony Hopkins. “Hij was een koning”, merkte ook Alec Baldwin op.

(lees verder onder de foto)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Nieuwe kleinzoon

Sinds het overlijden van Kirk lijkt de familie Douglas zich meer op de achtergond te houden, al krijgen hun volgers op sociale media regelmatig updates over hun leven. Zo kon Michael Douglas zeer recent zijn geluk niet op, toen hij voor het eerst zijn kleinzoon Ryder - die toen al een maand oud was - in de armen kon sluiten. Douglas kon de baby, vanwege alle coronamaatregelen, niet eerder zien, hoewel de kleine jongen al midden december geboren werd. Ryder is het tweede kind van zijn zoon Cameron Douglas en Viviane Thibes. In amper enkele minuten tijd haalde de foto meer dan 100.000 likes binnen.

(lees verder onder de foto)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Nieuw biografie

Michaels zoon Cameron Douglas, die intussen 42 jaar oud is, en zijn vriendin Viviane hadden al een driejarige dochter Lua Izzy. “Ook zij ‘verzacht’ Michael”, aldus Cameron. “Het is schattig om te zien. Ze noemt hem ‘Bubba’ en hij vindt het leuk om haar op zijn borst te laten zitten om woordjes te proberen zeggen.” Ook nu is de familie door het dolle heen, zeker door de komst van een zoontje: “Landing op de planeet aarde. Welkom mijn zoon, Ryder T. Douglas”, liet Cameron weten via Instagram. Er kwam ook meteen reactie van zijn vader: “Ben zo blij voor Vivian en voor jou. Lua lijkt nog niet goed te weten wat ze ervan moet denken! Wat een kerstcadeau!”, reageerde Michael Douglas toen trots onder de foto met zijn officiële account.

Met Cameron Douglas lijkt het trouwens steeds beter te gaan. Dat was lang anders, want als 13-jarige voelde hij al dat hij tekortschoot in vergelijking met zijn vader, waarna hij begon te experimenteren met marihuana. Zijn druggebruik escaleerde: op zijn 25ste was hij al 11 keer naar rehab gestuurd. Maar intussen is de rust teruggekeerd en hebben Michael en Cameron weer een hechte band. Cameron lijkt zelfs voorgoed te willen breken met zijn verleden: volgens Amerikaanse media zou hij aan een nieuwe biografie schrijven over hoe hij zijn verslavingen wist te overwinnen en zijn leven weer op de rails kreeg.

(lees verder onder de foto)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Grote liefde

Net als bij zijn eigen vader, lag een groot deel van Michaels focus steevast op zijn werk. “Toen ik Cameron kreeg, stond ik nog aan het begin van mijn carrière. En in tegenstelling tot de meeste banen, bracht het maken van films mij over de hele wereld, dus ik was afwezig”, gaf Michael eerder toe. Toch zette hij ook de puntjes op de i: “Want nu zijn mijn prioriteiten totaal veranderd. Mijn huwelijk en mijn gezin gaan voor mijn carrière.”

De liefde tussen Michael en zijn echtgenote Catherine Zeta-Jones houdt intussen al 21 jaar stand. En de liefde is nog altijd groot, zo vertelde de actrice deze week nog. “Iets bestellen en laten leveren”, reageerde ze openhartig op de vraag of zij en Michael Valentijnsplannen hebben gemaakt. “Ik ben niet goed in koken, maar ik probeer het! Ik ben goed in iets op een bord leggen. Ik denk dus dat ik ga bestellen! Michael bestelt vanavond al Chinees, dat is zijn taak.”

Catherine vertelde ook hoe zij erin geslaagd is om te gaan met de quarantaine: “Mijn grote zegen tijdens de quarantaine is gewoon het aardig zijn voor mezelf en mijn gezin”, zo legde ze uit. “Elkaar de ruimte geven, maar toch heel dichtbij zijn en elkaar stevig vasthouden en veilig zijn. Zo is Michael nu boven. Ik zei hem stil te zijn, ik heb het druk. ‘Niemand mag hier praten’, zei ik hem. Niemand mag muziek spelen, niemand mag naar sport kijken. Niemand mag over het nieuws praten, iedereen is superstil. Mijn huis is nog nooit zo stil geweest.”

(lees verder onder de foto)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wat de erfenis?

Toen hij overleed had Kirk Douglas een fortuin van zo’n 41,3 miljoen euro. Het grootste deel van dat vermogen ging naar goede doelen. Onder meer een kinderziekenhuis in Los Angeles en de Kirk and Anne Douglas Childhood Center konden rekenen op een deel van de erfenis, evenals het beurzenprogramma voor kansarme studenten van de St. Lawrence University en het Kirk Douglas Theatre in het bij L.A. gelegen Culver City. Opvallend is daarbij het volgende: volgens de juridische documenten liet Kirk totaal géén geld na voor zijn zoon Michael of zijn kleinzoon Cameron, al hebben zij hun schaapjes natuurlijk zelf al lang op het droge.

BEKIJK OOK: Erfenis Kirk Douglas bijna volledig naar goede doelen