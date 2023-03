Eén jaar na Oscarincident excuseerde Will Smith zich nog altijd niet persoonlijk aan Chris Rock: “Will wil zijn eigen reputatie redden”

CelebritiesHet is bijna een jaar geleden dat Will Smith (54) de intussen wereldberoemde klap aan Chris Rock (58) uitdeelde. Toch zou hij nog altijd geen excuses hebben aangeboden aan de komiek. Dat beweert een bron aan ‘Page Six’. En dat terwijl hij zich wel tweemaal openbaar verontschuldigde.

Komt er ooit nog een verzoening tussen Will Smith en Chris Rock? Volgens een insider is die kans bijzonder klein. Het lijkt erop alsof Smith Rock één kans wilde geven. “Will heeft Chris vorig jaar na de Oscars gebeld, maar Chris nam niet op. Sindsdien hebben ze elkaar niet meer gesproken”, klinkt het bij de bron. “Chris stond open voor een telefoontje totdat Will zijn openbare excuses aanbood, en toen kwamen al die ‘Red Table Talk’-discussies”, vervolgt de insider, verwijzend naar de show van Jada Pinkett Smith, waarin ze haar hoop deelde dat haar man en zijn voormalige vriend zich zouden verzoenen.

Openbaar bood Will dus wel tot tweemaal toe zijn excuses aan. Eerst in een schriftelijke verklaring vlak na de Oscars en nog eens in een video in juli. “De twee openbare excuses van Will gingen allemaal over het redden van zijn eigen reputatie”, aldus de bron. “Will heeft zich niet persoonlijk verontschuldigd bij Chris Rock, maar dat verwacht Chris ook niet.”

Rock heeft het naar verluidt helemaal gehad met de heisa rond het incident. In zijn live special op Netflix sprak hij er voor de eerst en het laatst over. “Dit was een afsluiting voor Chris. Hij wilde dat doen in een veilige ruimte.”

KIJK. Chris Rock praat voor het eerst over Will Smith-incident

