Een jaar na hun jawoord: Pete Doherty en zijn vrouw Katia verwachten samen een kindje

Man die hondenuit­la­ter van Lady Gaga neerschoot krijgt 21 jaar cel

De man die in februari 2021 de hondenuitlater van Lady Gaga neerschoot, moet 21 jaar de cel in. Dat heeft de rechter in Los Angeles maandag bepaald, meldt de Amerikaanse showbizzwebsite ‘TMZ’. De schutter was een van de vijf mannen die betrokken was bij de overval.

1:58