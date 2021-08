Één jaar na de verbazende transformatie: zo drastisch gooide Adele haar leven om

Celebrities Adele koopt derde woning in wijk vol beroemdhe­den in Beverly Hills

14 juli Het lijkt erop dat Adele (33) haar vastgoedportefeuille serieus aan het uitbreiden is. De zangeres heeft in Hidden Valley, een wijk in Beverly Hills, een derde woning gekocht. En ze is niet de enige beroemdheid die daar graag woont.