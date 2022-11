Eén jaar geleden kwam er een einde aan de curatele van Britney Spears: dit waren haar hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar

40ste verjaardag

Kort na de bekendmaking stapte Britney Spears het vliegtuig op richting Mexico om er het goede nieuws te vieren. “Wat een fantastische dag. Mijn verloofde en ik kijken ernaar uit om samen weg te gaan”, klonk het destijds op de sociale media van de zangeres. Niet veel later gaf Britney Spears haar volgers een glimp van hoe ze haar er haar 40ste verjaardag gevierd heeft. “Ik voel mij zo gezegd en dankbaar. Vandaag huil ik tranen van vreugde.”

Huwelijk met Sam Asghari

In juni gaf de 40-jarige zangeres ook nog het jawoord aan haar grote liefde Sam Asghari. De popster omschreef haar huwelijk destijds als “een sprookje”. Britney Spears had voor haar grote dag ook enkele andere celebrity’s uitgenodigd waaronder Selena Gomez, Drew Barrymore en Paris Hilton. Britney, die een witte jurk van Versace droeg op haar grote dag, schreef destijds het volgende op haar sociale media. “We hebben het gedaan!!! We zijn getrouwd!! Het was echt een spectaculaire dag.” Spears had daarnaast ook nog enkele lovende woorden voor alle helpende handen. “De crew heeft ons huis letterlijk in een sprookjeskasteel veranderd. Het was fantastisch.”

Verzuurde relatie met haar zonen

De afgelopen twaalf maanden waren wel niet alleen maar gevuld met hoogtepunten. De zangeres kreeg opnieuw enkele moeilijke momenten te verwerken. Momenteel heeft Britney Spears namelijk niet zo’n goed contact met haar twee zonen: Sean en Jayden. De twee waren bijvoorbeeld niet aanwezig op het huwelijk van hun moeder. Kort nadien gaven de jongens nog een gezamenlijk interview met hun vader Kevin Federline. In het gesprek in kwestie namen ze het onder meer op voor hun grootvader Jamie Spears. Jayden maakte wel duidelijk dat een verzoening met zijn moeder niet uitgesloten was. “Wanneer ze beter is, wil ik haar opnieuw zien.”

Britney zelf was alvast niet te spreken over de hele situatie. “Ik heb niets verkeerd gedaan. Ik weet dat ik niet perfect ben, maar ik heb je altijd graag gezien”, klonk het onder meer. Niet veel later gaf de zangeres nog toe dat ze het ontzettend moeilijk had met de situatie. “Nu ze weg zijn, voelt het alsof een deel van mij er ook niet meer is. Ik heb geen doel meer. Ze gaven mij zoveel vreugde. Ik kijk ernaar uit om ze opnieuw te zien. Ik leefde voor hen.”

Verlies van haar ongeboren kindje

In april maakte de zangeres bekend dat ze opnieuw in zwanger was. Het zou haar eerste kindje worden met haar echtgenoot Sam Asghari. Kort nadien kwam echter het tragische nieuws dat Britney haar ongeboren kindje verloren had. “Het is met veel verdriet dat we aankondigen dat we onze ‘miracle baby’ vroeg in de zwangerschap hebben verloren. Dit is een vreselijke ervaring voor elke ouder. Misschien hadden we langer moeten wachten om onze zwangerschap aan te kondigen, maar we waren gewoon ontzettend enthousiast door het goede nieuws.”

Controversiële berichten op sociale media

In het afgelopen jaar kreeg de zangeres echter ook al veel kritiek. Britney Spears is namelijk niet bang om haar mening te verkondigen op haar sociale media. Vooral haar familie moet er vaak aan geloven. Daarnaast deelt de zangeres ook vaak bizarre dansfilmpjes en halfnaakte foto’s van zichzelf. Iets waar fans van de popster zich niet altijd in kunnen vinden. En ook Britney Spears’ zonen hebben er zo hun bedenkingen bij. “Het lijkt wel alsof ze deze dingen alleen maar deelt om aandacht te krijgen”, klonk het een tijdje geleden bij haar zoon Jayden.

Muzikale comeback met Elton John

Het hoogtepunt voor vele fans van de zangeres was uiteraard het duet dat ze opgenomen heeft met muzieklegende Elton John. De twee brachten samen een nummer uit genaamd ‘Hold Me Closer’. Met succes, want de song stond ook wekenlang in de hitlijsten. “We staan in veertig landen op de eerste plaats”, klonk het kort na de release bij een enthousiaste Britney Spears. En ook Elton John zelf was positief over zijn samenwerking met de popster. “Ze is één van de grootste popsterren die deze wereld ooit gekend heeft”, aldus de zanger. “Ze heeft enkele vreselijke jaren achter de rug en het is tijd dat ze opnieuw muziek gaat maken.”

LEES OOK: