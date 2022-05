Een iconische Marilyn Monroe-jurk, Stromae en een catsuit met donsdeken: dit zijn de strafste looks van het Met Gala

De jurk die Marilyn Monroe in 1962 droeg tijdens haar legendarische uitvoering van Happy Birthday voor president Kennedy stond maandagavond weer volop in de schijnwerpers op het Met Gala in New York. Kim Kardashian droeg de met 2,500 kristallen bewerkte jurk op het Met Gala. Het beroemde strakke gewaad werd in 2016 voor een kleine vijf miljoen dollar (4,5 miljoen euro) verkocht aan museum ‘Ripley's Believe It Or Not’ in Orlando. Kardashian, die op de rode loper verscheen met haar vriend Pete Davidson, moest de afgelopen drie weken maar liefst zeven kilo afvallen om in de jurk te passen. “Dat was zo’n uitdaging”, vertelt de realityster. “Maar ik was vastbesloten om erin te passen. Ik heb drie weken geen koolhydraten en suiker gegeten. Na het feest gaan we in het hotel voor pizza en donuts.”