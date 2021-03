Een gouden toilet, diamanten schedels en jaarlijks 153.000 euro voor de kapper: zo spendeert Kanye West zijn miljarden

Uit recente rapporten blijkt dat de bankrekening van Kanye West zéér goed gevuld is. Zo zou de Amerikaanse rapper 6,6 miljard dollar, zo’n 5,5 miljard euro, waard zijn. Zijn modemerk Yeezy is al 3,8 miljard dollar (3,1 miljard euro) waard en ook zijn collectie met Gap is goed voor 1 miljard dollar (842 miljoen euro). Daarnaast bezit hij nog voor 1,7 miljard dollar (1,4 miljard euro) aan aandelen in Skims, de ondergoedcollectie van Kim Kardashian. Last but not least is volgens Bloomberg ook zijn muziekcatalogus 110 miljoen dollar (92 miljoen euro) waard.

Met al dat geld kan je natuurlijk heel wat doen en dat hoef je Kanye geen twee keer te vertellen. De rapper staat namelijk bekend om zijn buitenproportionele uitgaven en extravagante cadeaus. Al geeft hij zijn centen ook uit aan een aantal verstandige investeringen. West heeft onder meer 84 miljoen euro geïnvesteerd in vastgoed. Denk maar aan zijn villa in de zogenaamde Hidden Hills van Hollywood. Goed voor 60 miljoen dollar (50 miljoen euro) en acht slaapkamers, tien badkamers en een zwembad waarvan zijn ex-vrouw Kim toegegeven heeft dat ze het nog nooit gebruikt hebben.

Investeren in vastgoed

Al is slechts één stulpje uiteraard niet voldoende voor iemand zoals Kanye West. Hij heeft dan ook nog twee ranches ter waarde van 28 miljoen dollar (23 miljoen dollar) in Wyoming. In diezelfde staat bezit hij nog een landgoed van 14 miljoen dollar (11 miljoen euro) waar ook een restaurant aan verbonden is. Op vlak van vastgoed kunnen we verder nog een saloon, een soort van Amerikaans café, een evenementengebouw, minstens tien hutjes, een - geloof het of niet - reeks bergen en twee meren aan het lijstje toevoegen.

Volledig scherm Een van de ranches die de rapper in Wyoming bezit. © Photo News

Al heeft de rapper naast investeringen in vastgoed nog een aantal absurde uitgaves op zijn rekeningafschriften staan. Zo is een doodnormaal toilet uiteraard niet voldoende voor de rapper. Nee, West bezit maar liefst vier wc’s die van goud gemaakt zijn. Goed voor in totaal maar liefst 5 miljoen dollar (4 miljoen euro). Deze kan je allemaal terugvinden in zijn villa in Bel Air en in hetzelfde landgoed staan er nog verschillende items waar stuk voor stuk een stevig prijskaartje aan verbonden is. Wat dacht je bijvoorbeeld van een koelkast die bezet is met Swarovski-kristallen of vuilbakken van Louis Vuitton?

Aandelen en een neonkleurige Mercedes voor Kim

Niet alleen op vlak van interieur geeft Kanye graag veel geld uit. De rapper geeft ook graag extravagante cadeaus. Toen zijn maatje Jay-Z voor het eerst papa werd van dochtertje Blue Ivy kreeg hij een diamanten schedel ter waarde van 34.000 dollar (28.000 euro) cadeau. Deze heeft hij trouwens niet met de post opgestuurd. Als alternatief nam hij zijn privéjet en is hij het geschenk persoonlijk gaan afgeven. In betere tijden kon ook zijn toekomstige ex-vrouw Kim Kardashian rekenen op heel wat dure cadeautjes. De realityster kreeg bijvoorbeeld maar liefst twee verlovingsringen ter waarde van 7 miljoen dollar (5,8 miljoen euro).

Daarnaast gaf hij haar ooit een Mercedes in een neonkleurtje (168.000 euro), een met de hand beschilderde handtas van Hermes (33.000 euro) en een met diamanten bezette choker (842.000 miljoen euro). Al is het meest absurde cadeau toch wel de hologram van haar overleden vader, die kreeg ze vorig jaar cadeau voor haar verjaardag. Verder investeerde de rapper ook voor Kim in een aantal zaken. Als trouwcadeau kreeg ze van hem tien filialen van Burger King. En voor Kerstmis kreeg ze ooit een reeks aandelen ter waarde van enkele honderdduizenden euro’s. Een cadeau waar ze naar eigen zeggen erg blij mee was, want het ging om aandelen van een reeks populaire merken zoals Disney, Adidas en Netflix.

Volledig scherm Kim Kardashian kreeg een hologram van haar overleden vader cadeau © Fotomontage HLN

Top 50 van duurste videoclips

Dat Kanye een tikkeltje ijdel is, is verder geen staatsgeheim. De Amerikaanse rapper is best trots op zijn uiterlijk en hij doet er dan ook alles aan (lees: hij legt er aardig wat geld voor op tafel) om er goed uit te zien. Toen hij in 2008 op tournee ging met Rihanna vertelde haar vader, Ronald Fenty, dat hij elke dag zijn haar liet knippen voor 500 dollar (421 euro). Jaarlijks geeft hij dus zonder schroom 182.000 dollar (153.000 euro) aan kappersbezoeken uit. Twee jaar later, in 2010, vertelde hij aan Ellen DeGeneres dat hij zijn onderste tanden vervangen had door een grill die bezet was met diamanten en goud. “Ik vond gewoon dat diamanten cooler waren”, vertelde de rapper destijds over zijn beslissing.

Als je je geld graag laat rollen, moet je er natuurlijk zeker van zijn dat er genoeg binnenkomt. Kanye West garandeert zijn succes dus maar wat graag door extra geld uit te geven aan spectaculaire shows en indrukwekkende muziekvideo’s. In 2016 zou hij zijn modeshow voor zijn merk Yeezy koste wat kost - en dat mag je redelijk letterlijk nemen - in Madison Square Garden in New York organiseren. Zonder verpinken telde hij 125.000 dollar (105.000 euro) neer om de arena af te huren. Op professioneel vlak heeft hij ook enkele van de duurste videoclips op zijn naam staan. Hij staat zelfs twee keer in de top 50. Een keer met ‘Stronger’ (729.000 euro) en een tweede keer met ‘Touch the Sky’ (632.000 euro).

Natuurlijk heeft Kanye West op professioneel vlak ook al een aantal flaters begaan. Denk maar aan zijn mislukte poging om president van de Verenigde Staten te worden. Hij wist dan wel 66.000 stemmen te verzamelen, maar in totaal is hij er wel 12,5 miljoen dollar (10,5 miljoen dollar) armer door geworden. Al stelt dit voor iemand met een fortuin van 5,5 miljard euro natuurlijk niet veel voor.

