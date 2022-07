Een ‘geniale’ gigolo richt een waar bloedbad aan: het bizarre verhaal achter de moord op Gianni Versace

CelebritiesWanneer Gianni Versace (50) op brutale wijze vermoord wordt - vandaag exact 25 jaar geleden - staat de (mode)wereld even stil. Hij wordt op klaarlichte dag neergeschoten voor zijn eigen huis, en sterft terwijl zijn partner toekijkt. “Het bloed spoot alle kanten op”, aldus een getuige. De gruwel gaat over alle tongen, zeker wanneer niet veel later blijkt dat de dader, een ‘doorgeslagen’ gigolo, in de dagen ervoor een waar bloedbad heeft aangericht. “Hij rolde het lijk in een tapijt. Vervolgens smeerde hij een boterham in de keuken.”