Een gebruikte zwangerschapstest of een vingernagel: dit zijn de meest bizarre celeb-items ooit geveild

CelebritiesZes haren van Nirvana-zanger Kurt Cobain gingen onlangs over de toonbank voor maar liefst 11.200 euro. Bizar? Zeker. Maar het is niet de eerste keer dat vreemde items van celebrity's voor een recordbedrag geveild worden. Die hard fans betalen maar al te graag een flinke duit voor bijvoorbeeld een gebruikte zwangerschapstest, een half opgegeten toastje of een kies van hun favoriete beroemdheid.

1. De gebruikte zwangerschapstest van Britney Spears

Volledig scherm © Invision

Toen Britney Spears begin jaren 2000 nog een van de grootste popfenomenen van haar tijd was, waren heel wat fans bereid veel geld te betalen voor alles waarmee de ster in aanraking kwam. Zo werd haar gebruikte - en positieve - zwangerschapstest, die werd gevonden in de prullenbak van de hotelkamer waar zij en haar toenmalige echtgenoot Kevin Federline verbleven, geveild voor maar liefst 4.089 euro. In dit geval was het geen fan die de test kocht, maar het Canadese radiostation Hot 89.9. De zender veilde het item en doneerde de opbrengst aan twee goede doelen: de Candlelighters Childhood Cancer Foundation, dat steun biedt aan kinderen met kanker en hun families, en de Easter Seal Society, dat kinderen met een lichamelijke beperking helpt.

2. James Blunt verkocht zijn zus op eBay

Volledig scherm © Scarlett Page

Hoewel dit op mensenhandel lijkt, had Blunt de beste bedoelingen toen hij zijn zus te koop aanbood op eBay. Hij vond haar namelijk in zak en as op haar appartementje toen ze niet in Ierland geraakte om een begrafenis van een goede vriend bij te wonen. De vliegtuigen staakten en ook de veerboot en treinen waren op dat moment geen optie. Blunt wist er niet beter op dan haar te koop aan te bieden op de verkoopsite. “Uiteindelijk heb ik haar op eBay verkocht: ‘Meisje in nood zoekt ridder in glanzend harnas! Wanhopig om naar een begrafenis in Zuid-Ierland te gaan, help alstublieft!’” En ja, hoor, Guy Harrison, een zeer rijke man die toevallig een helikopter bezat, won het bod en bracht haar naar Ierland. Om het verhaal nog mooier te maken: drie jaar later trouwden de twee. Hoeveel Harrison precies betaalde voor Blunts zus is niet geweten.

3. De vingernagel van Lady Gaga

Volledig scherm © AFP

Tijdens haar tour ‘The Born This Way Ball’ in 2012 verloor Lady Gaga een van haar acrylnagels, een zwarte pinknagel, versierd met gouden glitters en parels. Een crewlid vond het ding backstage en veilde het voor maar liefst 10.000 euro. Om te bewijzen dat het echt om een nagel van Lady Gaga ging, voegde de vinder nog een foto toe die genomen werd tijdens de tourstop in Dublin. Daarop is te zien dat Gaga een acrylnagel mist op haar linkerpink. “Ik merkte een object op de vloer van het podium, waarvan ik in eerste instantie dacht dat het een gitaarplectrum was,” zei het crewlid. “Toen ik het oppakte, zag ik dat het een acryl nagel was.” De gelukkige, waarschijnlijk lichtjes Gaga-geobsedeerde koper ontving de nagel, een herkomstbrief van de vinder, twee foto’s van Gaga met en zonder de nagel, een evenement crew polsbandje, en een Lady Gaga ‘The Born This Way Ball’ grijs crew t-shirt.

4. De gebruikte zakdoek van Scarlett Johansson

Volledig scherm © AFP

Wanneer je denkt dat het niet gekker kan, wordt het tegendeel alsnog bewezen. Een zakdoekje waar actrice Scarlett Johansson haar neus in snoot tijdens ‘The Tonight Show with Jay Leno’ in 2008 bracht meer dan 80 biedingen op tijdens een stille veiling. Het werd uiteindelijk verkocht voor 4.300 euro op eBay. Sidenote: ook hier ging de opbrengst naar het goede doel. Meer bepaald naar de hongersnoodorganisatie USA Harvest. Tijdens de veiling voegde Johansson eraan toe dat ze een verkoudheid had opgelopen door presentator Jay Leno. Doordat de ziekte van de ene beroemdheid op de andere overging, zou het zakdoekje een nog hogere waarde hebben. De winnende koper kreeg het zakdoekje mooi opgeborgen in een plastic zakje, gehandtekend door Johansson.

5. De half opgegeten toast van Justin Timberlake

Volledig scherm © Photo News

In 2000 betaalde tiener en megafan Kathy Summers 840 euro voor twee sneetjes half opgegeten toast van Justin Timberlake. De zanger liet de restjes liggen na een ontbijtinterview in de studio van het New Yorkse radiostation Z-100. De dj van de zender zette de toast vervolgens op eBay, waar Summers de winnaar werd van een felbevochten biedingsoorlog. “Ik zal het waarschijnlijk vriesdrogen, dan verzegelen en op mijn dressoir zetten”, vertelde de toen 19-jarige N’Sync fan. De kok die de toast maakte wilde enkel weten waarom Timberlake de stukjes had laten liggen. Hoewel die daar nooit commentaar op heeft gegeven, meende Summers dat de sneetjes “een beetje aangebrand lijken”.

6. De adem van Angelina Jolie en Brad Pitt

Volledig scherm © AFP

Zolang er een bekende naam aan een product vasthangt, zal er altijd wel een koper zijn. Zo kocht iemand in 2010 een bokaal die de vermeende adem van Brad Pitt en Angelina Jolie bevatte. Ook al bleef de advertentie op eBay erg vaag over de precieze inhoud - ‘Win als eerste deze pot met Celebrity-lucht, die luchtmoleculen kan bevatten die in direct contact kwamen met Angelina Jolie en Brad Pitt’ - toch vond de bokaal een koper. Die telde er maar liefst 430 euro voor neer. Op zijn zachtst gezegd naïef, maar wel gemakkelijk geld verdiend voor de verkoper.

7. Een kies van John Lennon

Volledig scherm © AP

‘The Beatles’-lid John Lennon verloor in de jaren zestig een van zijn kiezen en vond het een vriendelijk gebaar om die aan de dochter van zijn huishoudster Dorothy ‘Dot’ Jarlett te schenken. Zij was namelijk een gigantische fan van de Beatles, en meer bepaald van John Lennon. Veertig jaar later, in november 2011, beslist de dochter de kies te verkopen. Hij werd geveild voor maar liefst 25.600 euro en gekocht door - en hier komt de ironische kant van het verhaal - de Canadese tandarts Michael Zuk. Aan de hand van de tand hoopt hij John Lennon ooit te kunnen klonen.

