Een dreigende gevangenisstraf, een scheiding en zorgen om haar vader: Shakira gaat door een hel

Shia LaBeouf openhartig over donker verleden: "Ik zat zo diep dat ik zelfmoord wilde plegen"

In Jon Bernthal’s podcast ‘Real Ones’ vertelt Shia LaBeouf (36) openhartig over zijn donkere verleden. Hij gaat in op de aanklacht van zijn ex-vriendin FKA Twigs (34) wegens mishandeling. “Ik heb veel mensen pijn gedaan en daar ben ik me volledig van bewust. Ik ga me de rest van mijn leven schuldig voelen”, vertelt een emotionele LaBeouf.

27 augustus