“Een deel van mij was gewoon weg”: Selena Gomez maakt in nieuwe docu komaf met de demonen uit haar verleden

Bono openhartig in memoires: "Het gebrek aan belangstel­ling van mijn vader was cruciaal voor mijn succes"

Hij is een legendarische rocklegende voor de buitenwereld. Maar diep vanbinnen bleef hij altijd een onzeker jongetje dat hunkerde naar vaderliefde. Paul David Hewson (62) - Bono - laat in zijn ziel kijken in ‘Surrender’. Hij vertelt zijn bewogen levensverhaal aan de hand van veertig iconische U2 songs. Muziek was eerst zijn vluchtplaats, later zijn therapie. “Ik heb nooit mijn excuses aangeboden omdat ik zo’n klootzak was.”

8 november