Een chimpansee, bizarre kunst en een Rolls Royce met diamanten: hoe Michael Jackson zijn fortuin van 800 miljoen euro verbraste

CELEBRITIES Quentin Tarantino is voor de tweede keer vader geworden

Regisseur Quentin Tarantino (59) is afgelopen weekend, op zaterdag 2 juli, voor de tweede keer vader geworden. Het koppel liet in een verklaring aan Amerikaanse media weten dat Daniella Pick (38) bevallen is van een dochter. De naam van de kersverse baby is nog niet geweten.

5 juli