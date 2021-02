Een beroemde comeback, een nipplegate en een lompe haai: dit zijn de meest memorabele optredens op de Super Bowl

CelebritiesDit weekend gaat in de Verenigde Staten de Super Bowl en bijhorende halftime show door. Niemand minder dan The Weeknd (30) mag dit jaar het beste van zichzelf geven, maar tijdens de voorbije jaren deden al heel wat grote namen het hem voor. Denk bijvoorbeeld maar aan Lady Gaga, Katy Perry én zelfs Michael Jackson. Dat zij elk hun eigen stempel drukten op hun perfomance is wel het minste dat je kan zeggen, al hadden ze dit niet altijd zelf in de hand. Net daarom hebben wij de meest memorabele momenten uit de geschiedenis van de halftime show op een rij gezet.

De duik in het diepe van Lady Gaga

Dat Lady Gaga (34) weet hoe ze een statement moet maken, is al langer duidelijk. In 2017 koos de excentrieke zangeres voor een gewaagde entree toen ze bij het binnenkomen van het dak van het NRG Stadium sprong. De sprong werd uiteraard op voorhand opgenomen, maar het publiek was heel eventjes niet wat ze zagen. Ook sprong de zangeres destijds niet gewoon met haar voeten naar beneden, maar nam ze een pose aan die net een tikkeltje awkward was.

De vergeetachtige Red Hot Chili Peppers

Op zo’n groot evenement als de halftime show waar bovendien nog eens miljoenen mensen naar kijken, kan er al eens iets mislopen. Om er zeker van te zijn dat alles vlotjes verloopt, worden sommige delen van de show soms op voorhand afgenomen. Op zich niets mis mee, maar toen de Red Hot Chili Peppers in 2014 op het podium stonden, deden ze alvast geen moeite om te verbergen dat het geluid van hun instrumenten vooraf was opgenomen. Zo waren ze vergeten om onder meer de kabels in hun gitaar te steken. Toeschouwers waren destijds dus allesbehalve blij met wat ze te zien kregen. Later gaf de band toe dat het geluid van hun instrumenten vooraf was opgenomen op vraag van de organisatie, maar dat ze wél live gezongen hebben.

De power move van Michael Jackson

De meeste celebrities vallen tijdens de halftime show van de Super Bowl meteen met de deur in huis, maar Michael Jackson, die in 2009 op 50-jarige leeftijd overleden is, had duidelijk andere plannen. In plaats van meteen te beginnen met zingen of dansen, stond hij tijdens de eerste minuten van zijn optreden gewoon vlakaf stil. Een opvallende zet, maar het publiek wist zijn keuze, die getuigt van heel wat lef, duidelijk te appreciëren. Het applaus werd namelijk steeds luider en luider.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Katy Perry en haar eigenzinnige ‘left shark’

Net omdat de halftime show van de Super Bowl een van de grootste evenementen van het jaar is, gaan er vaak maanden aan oefening en voorbereiding aan vooraf. Veel ruimte om te improviseren is er dus niet, maar daar dacht een van Katy Perry’s dansers duidelijk anders over. Haar zogenaamde ‘left shark’ ging zo op in het moment dat hij op een gegeven moment alle ingestudeerde danspasjes overboord gooide en volledig zijn eigen ding deed.

Een iets te enthousiaste Bruce Springsteen

Optreden tijdens de halftime show van de Super Bowl is natuurlijk een grote eer en daar dacht Bruce Springsteen (71), die er in 2009 op de planken stond, net zo over. Hij was alvast vastberaden om elke centimeter van het podium te benutten en dat mag je redelijk letterlijk nemen. Op een gegeven moment gleed Springsteen met zijn knieën over de grond, maar de zanger liep net iets te hard van stapel. Zo kwam hij met zijn kruis recht in de camera terecht. Gelukkig kon hij er zelf wel mee lachen!

De terugkeer van Destiny’s Child

Een minder dan iconisch optreden moet je van Beyoncé (39) sowieso al niet verwachten, maar toen de zangeres in 2013 de halftime show van de Super Bowl mocht verzorgen, haalde ze werkelijk alles uit de kast. Plots stonden namelijk Kelly Rowland (39) en Michelle Williams (41), haar collega’s van Destiny’s Child, mee op het podium. De groep ging eigenlijk al in 2006 uit elkaar en het was de eerste keer sinds hun split dat de drie dames nog een keertje samen op het podium stonden. Een moment om niet snel te vergeten, dus.

De ‘Nipplegate’ van Janet Jackson en Justin Timberlake

Het meest memorabele moment (en een moment dat uiteraard niet in dit lijstje mag ontbreken) kregen we van niemand minder dan Janet Jackson (54) en Justin Timberlake (40). Toen het duo in 2004 mocht optreden op de halftime show ging het op het einde van hun optreden helemaal fout. Toen Timberlake tijdens de laatste noten van het nummer ‘Rock Your Body’ aan het bovenstukje van Janet Jackson trok, kwam plots haar tepel piepen. Fun fact: de laatste woorden die Justin Timberlake op dat moment zong waren: “I’ll have you naked by the end of this song.” De gebeurtenis kreeg door de Amerikaanse media de naam ‘Nipplegate’ toegewezen en het is tot op vandaag nog steeds het meest controversiële optreden van de Super Bowl. In totaal werden er namelijk een half miljoen klachten ingediend door enkele geshockeerde kijkers.

LEES OOK: