Ed Sheeran zet z’n culinaire ontdekking van België verder en luncht in hip restaurant in Brussel

Celebrities ‘Kannibaal’ Armie Hammer financieel onder­steund door Robert Downey Jr.

Armie Hammer (35) is vorig jaar, na verschillende verhalen over kannibalisme en seksueel misbruik, dan wel compleet van zijn voetstuk gevallen, maar de ‘Death on the Nile’-acteur heeft duidelijk nog enkele vrienden in Hollywood. De Amerikaanse producer Robert Downey Jr. (57) zou de gevallen acteur namelijk financieel ondersteunen.

15 juli