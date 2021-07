Ed Sheeran wil graag een tweede kindje: “Het vaderschap is het beste wat me ooit is overkomen”

Sinds Ed Sheeran papa is, staat hij op een andere manier in het leven. “Normaal gesproken zou ik in de studio blijven totdat het werk af is”, vertelt Ed Sheeran aan SiriusXM. “Maar nu probeer ik te werken van nine-to-five om mijn werk met het vaderschap te combineren. Werkdagen tot 2 uur ‘s nachts zitten er niet meer in.” Daarnaast geeft de zanger ook toe dat het nodig is om meer structuur in je leven te steken eens je een kind hebt, al zegt hij ook dat het vaderschap het beste is wat hem ooit is overkomen. Al blijft ‘papa zijn’ vooral een leerproces voor Ed. “Geen enkele ouder weet wat hij doen.”

Toch houdt Ed Sheeran een positief gevoel over aan het vaderschap. De zanger staat dan ook te trappelen om nog eens papa te worden. In de podcast ‘Open House Party’ vertelt hij dat hij graag nog meer kinderen wil als het hem gegund is. “We zijn ontzettend gezegend om überhaupt een gezond kindje te mogen krijgen. Maar ik moet zeggen dat dit naar meer smaakt. Elk kind is welkom, maar als ik heel eerlijk ben vind ik dochters toch wel heel bijzonder.” Maar ook zonder tweede kindje zal de zanger even gelukkig zijn. “Lyra is een klein wonder en zij maakt ons extreem gelukkig. Zou een tweede kind leuk zijn? Jazeker, maar zo niet dan zijn we nog steeds net zo gelukkig.”

Volledig scherm Ed Sheeran en Cherry tijdens de match van Engeland drie dagen geleden. © Reporters / DPA

De ‘The A Team’-zanger is sinds de geboorte van Lyra lid van het ‘clubje van ouders’. “Mijn moeder komt dan op Lyra passen, waardoor ik even naar de kroeg kan om een biertje te drinken met mijn vrienden. En dan kletsen we even met elkaar, totdat de eerste vriend zegt: ‘ik moet nu naar huis om de oppas af te lossen’. En dat vindt iedereen goed. Sterker nog: een kwartier later is de hele groep vertrokken en zitten we allemaal weer thuis bij onze baby’s”, aldus de Brit.

Ed Sheeran en zijn echtgenoot Cherry Seaborn proberen hun dochter zoveel mogelijk uit de media te houden. Het stel, dat al sinds hun jeugd bevriend is, trouwde in januari 2019.

