Ed Sheeran wil een zonnecrème met factor 70 lanceren voor roodharigen

Graham Norton verdedigt 'cancel culture': "De 'gevolgen dragen van je acties' zou een beter woord zijn"

‘BBC-presentator Graham Norton (59) is duidelijk een voorstander van ‘cancel culture’. Het fenomeen waarbij mensen worden geboycot na een controversiële uitspraak of actie kon al op veel kritiek rekenen, zo ook van acteur John Cleese (82). Maar dat drukte Norton de kop in. “Het moet heel moeilijk zijn voor een man op leeftijd die jarenlang mocht zeggen wat hij wilde, en nu opeens de gevolgen moet dragen van zijn uitspraken.”

