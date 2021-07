Ed Sheeran vindt zichzelf heruit na hoognodig sabbatjaar: “Ik had al mijn grote levensdoelen bereikt voor mijn 30ste”

Geblondeerde lokken, onnatuurlijk blauwe ogen én een vlijmscherp paar vampierentanden: je zou niet vermoeden dat het wel degelijk Ed Sheeran is die in de clip van ‘Bad Habits’ in een felroze kostuum over de straten van Londen paradeert. De jongeman, die ooit bekendstond om zijn gescheurde broek en afgebleekte t-shirts, is duidelijk een nieuwe weg ingeslagen. Dat was nodig, zo meent hij zelf. “Sommige fans waren boos dat mijn muziek te veel als pop begon te klinken. Ze wilden dat ik weer ballads ging maken, zoals op mijn debuutalbum ‘Plus’. Dus heb ik rond de kerstperiode het nummer ‘Afterglow’ uitgebracht, als een geste. En raad eens? De reactie was: ‘Meh, saai. Dit is gewoon wat je eerder al hebt gedaan. Dus vanaf nu doe ik mijn eigen zin.”