Ed Sheeran viert nieuwe plaat en overwinning plagiaatzaak met een verrassingsconcert op straat

CELEBRITIESHet zijn geweldige tijden voor de Britse zanger Ed Sheeran (32). Hij won deze week zijn plagiaatzaak, lanceerde zijn gloednieuwe plaat ‘-’ (lees: ‘Subtract’) én deelde zijn vierdelige docureeks ‘The Sum Of It All’. Reden genoeg om te vieren. En dat is exact wat de singer-songwriter heeft gedaan. Afgelopen vrijdag verraste hij zijn trouwe fans met een geïmproviseerd optreden op straat, in New York.

De Grammy-winnaar bracht vrijdag een bezoekje aan zijn nieuwe pop-upwinkel ter promotie van zijn nieuwste album. De winkel vond plaats in Soho, waar hij werd begroet door honderden schreeuwende fans. Niet veel later haalde Sheeran zijn gitaar tevoorschijn, sprong hij bovenop een auto en zong hij enkele van zijn grootste hits. Voor ‘Thinking Out Loud’ zette de menigte hun kelen wijd open. Van de recente negativiteit rond het nummer was tijdens het miniconcert niets te merken. De Britse zanger had een brede glimlach op zijn gezicht, terwijl hij in totaal zes liedjes zong.

‘Thinking Out Loud’ stond centraal in de rechtszaak die hij donderdag heeft gewonnen. De rechter oordeelde dat de Britse zanger - die door het proces de begrafenis van z’n oma miste - zich niet schuldig had gemaakt aan plagiaat. Hij was was aangeklaagd omdat zijn hit uit 2014 te veel zou lijken op ‘Let’s get it on’ van Marvin Gaye uit 1973. De nabestaanden van Ed Townsend, die het nummer met Gaye heeft geschreven, dienden in 2017 aanklacht in.

Lees meer onder de foto’s.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Turbulente periode

Afgelopen vrijdag - op dezelfde dag als het verrassingsconcert - deelde Sheeran ‘-’ met de wereld. Het is naar eigen zeggen “één van zijn belangrijkste platen ooit”. “Ik heb dit album gemaakt als een manier om de dingen die zich in mijn hoofd afspelen te begrijpen, en ik ben er enorm trots op”, vertelt de singer-songwriter daarover. “Het enige wat ik van dit album wil, is dat mensen iets voelen als ze ernaar luisteren. Het zorgt ervoor dat we ons allemaal minder alleen voelen over onze donkerste gevoelens.”

In het verleden worstelde de wereldster met geestelijke gezondheidsproblemen. Daarnaast moest hij ook het overlijden van zijn goede vriend Jamal Edwards een plaats geven en zijn zwangere vrouw Cherry bijstaan in haar strijd tegen kanker. De turbulente periode komt aan bod in ‘The Sum Of It All’, een vierdelige documentaire op Disney+. “De serie behandelt onderwerpen waar iedereen mee worstelt. Iedereen kent verdriet, wordt geconfronteerd met mentale problemen en ziekte. En dat is bij mij niet anders”, aldus Sheeran.

KIJK. Ed Sheeran wint plagiaatzaak

LEES OOK: