Ed Sheeran verrast koppel tijdens hun huwelijk in Las Vegas en ondertekent zelfs de trouwakte

celebrities Kylie Jenner en Timothée Chalamet maken romance ook op New York Fashion Week officieel

Nadat Kylie Jenner (25) en Timothée Chalamet (27) maandag al kussend en knuffelend gespot werden op een Beyoncé-concert in Los Angeles, is het koppel niet meer verlegen om hun relatie openbaar te maken. Timothée nam zijn nieuwe vlam tijdens New York Fashion Week dan ook mee naar een intiem etentje van ontwerper Haider Ackermann en huidverzorgingsmerk Augustinus Bader.