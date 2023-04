Ed Sheeran verdedigt zich al zingend en met gitaar in plagiaatzaak ‘Thinking Out Loud’

CELEBRITIESEen liveoptreden en een gedetailleerde weerspiegeling van zijn carrière als singer-songwriter. Zo verdedigde Ed Sheeran (32) zich afgelopen donderdag in de rechtbank. In New York loopt tegen de Britse zanger een plagiaatzaak omdat zijn hit ‘Thinking Out Loud’ (2014) te veel zou lijken op ‘Let’s Get It On’ (1973) van Marvin Gaye.

Afgelopen donderdag was Ed Sheeran de eerste getuige voor zijn eigen verdediging. Hij legde uit aan de jury hoe zijn hit ‘Thinking Out Loud’ binnen een paar uur tot stand is gekomen. “Als een lied langer duurt dan een dag om te maken, dan is het het niet waard”, aldus de artiest, die verklaarde dat hij vroeger twee nummers per dag schreef. “Deze week alleen al heb ik tien liedjes geschreven.”

Volgens de zanger was het maken van ‘Thinking Out Loud' een “zeer collaboratief” proces tussen hem en co-schrijver Amy Wadge. Sheeran herinnerde zich dat hij geïnspireerd was om het nummer te maken nadat hij Wadge de akkoorden had horen “mompelen”. Op dat moment wist hij dat hij een nummer moest schrijven. “Ik haal inspiratie uit heel veel dingen in mijn leven en mijn familie. ‘Thinking Out Loud’ was geïnspireerd door mijn grootmoeder, waarbij kanker was vastgesteld, en door mijn opa die gestorven was”, vertelde Sheeran.

Volgens hem was de tekst van het bekende nummer in eerste instantie ‘I’m singing out now’ en is dat later veranderd in ‘I’m thinking out loud’. Na de uitleg pakte Sheeran de gitaar vanachter de getuigenbank vandaan, speelde hij het akkoordenschema en zong beide versies van ‘Thinking Out Loud’.

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Ed Sheeran © REUTERS

Vergelijkbare akkoorden

Afgelopen woensdag kwam musicoloog Alexander Stewart getuigen in de plagiaatzaak. Tijdens de getuigenis schetste de musicoloog de overeenkomsten tussen ‘Thinking Out Loud' en ‘Let’s Get It On’ en merkte hij op hoe ze “hetzelfde harmonische ritme hebben”. Volgens hem klinken de liedjes zeer gelijkaardig en herhalen beide populaire nummers dezelfde vier akkoorden. Andere muziekexperts - die zich onafhankelijk over de zaak hebben uitgesproken - verklaarden dat slechts drie van de vier akkoorden exact hetzelfde zijn. Daarnaast zeiden ze ook dat de akkoorden in kwestie vaak in popsongs worden gebruikt.

Eerder deze week kreeg Sheeran in de rechtbank onder meer een video te zien van een optreden waarin hij zijn eigen nummer mixt met ‘Let’s Get It On’ van Marvin Gaye. De beelden bewijzen volgens de aanklagers dat de Britse zanger plagiaat heeft gepleegd. Daarop antwoordde Sheeran dat hij wel vaker tijdens optredens liedjes met vergelijkbare akkoorden mixt. “Veel nummers hebben vergelijkbare akkoorden. Je kunt van ‘Let It Be’ naar ‘No Woman No Cry’ gaan en terug. En eerlijk gezegd, als ik had gedaan waar je me van beschuldigt, zou ik nogal een idioot zijn om op een podium te staan ​​en dat voor 20.000 mensen te doen”, legde de zanger destijds uit.

Ilene Farkas, de advocaat van Sheeran, drong er tijdens de rechtszaak meermaals op aan dat de artiest en collega Amy Wadge het lied ‘Thinking Out Loud’ onafhankelijk hebben geschreven. “Ze hebben het niet gestolen van Ed Townsend en Marvin Gaye.”

Lee meer onder de foto.

Volledig scherm Ed Sheeran © Photo News

100 miljoen dollar

Enkele jaren geleden spanden de nabestaanden van Ed Townsend, die ‘Let’s Get It On’ samen met Gaye schreef, de plagiaatzaak om ‘Thinking Out Loud’ aan. Volgens de aanklagers zijn er “substantiële overeenkomsten” tussen beide nummers. Zij eisen dan ook 100 miljoen dollar aan schadevergoeding.

De zaak wordt behandeld in New York en zal ongeveer een week in beslag nemen. De juryleden moeten beide nummers beoordelen op de melodie, harmonie en het ritme. De teksten van de liedjes worden in de beoordeling wel achterwege gelaten.

Het is niet de eerste keer dat Sheeran voor de rechter moet voorkomen voor plagiaat. Zo was er vorig jaar nog een rechtszaak tegen zijn lied ‘Shape of You’ (2017). De Britse artiest werd toen vrijgesproken van plagiaat, maar noemde de zaak wel “verwoestend voor de muziekindustrie”.

Kijk. Ed Sheeran verschijnt persoonlijk voor de rechter om zich te verdedigen voor plagiaat

LEES OOK: