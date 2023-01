Ed Sheeran terug op sociale media na “turbulente periode in mijn persoonlijke leven”

Celebrities Waarom één acteur ontbreekt in de spin-off van ‘That ‘70s Show’: “Toen ik wakker werd, zat hij bovenop en in me”

Zeventien jaar na de allerlaatste aflevering van ‘That ‘70s Show’ trekken oudjes Red (Kurtwood Smith) en Kitty (Debra Jo Rupp) opnieuw de aandacht naar zich toe in de spin-off ‘That ‘90s Show’. De hoofdcast van destijds - denk aan Mila Kunis, Ashton Kutcher en Laura Prepon - keert bovendien terug in de nieuwe Netflix-reeks. Eén acteur ontbreekt echter volledig: Danny Masterson (46), die in de sitcom gestalte gaf aan Steven Hyde. De reden is niet ver te zoeken: de acteur is momenteel verwikkeld in een heftige misbruikzaak die ook sekte Scientology in een lastig parket brengt. Wat is er precies gebeurd? “Hij lachte en zei: ‘O, ik heb gisterenavond seks met je gehad.’”

29 januari