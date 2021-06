Ed Sheeran tekent ‘hypocriete’ deal bij TikTok: “Het levert hem monsterlijk veel geld op”

“Het gaat om een miljoenendeal”, vertelt een insider aan The Sun. “De ploeg van TikTok is samen met Ed al aan opnames begonnen in Londen. Die filmpjes zullen later via de app worden gedeeld met het grote publiek. TikTok ziet hun partnerschap met Ed als een groot succes, want het is heel betekenisvol om een grote naam zoals hij aan je merk te kunnen verbinden. Zeker omdat hij zo populair is bij de jongere generaties, precies hun doelpubliek. Het eindresultaat van de eerste opnames zou veelbelovend zijn.”

De deal komt er nadat Sheeran via Instagram aan zijn 32 miljoen volgers bekendmaakte dat hij aan nieuwe muziek werkt. Hij postte er een foto waarop hij zijn gitaar vasthoudt, met de boodschap ‘er is iets in de maak’. Het laatste album van de zanger dateert van 2019. In 2020 bracht hij onverwacht nog een single uit: ‘Afterglow’, maar die zou niet verbonden zijn aan het mogelijke nieuwe album. “Dit is gewoon iets om iedereen door de coronacrisis te helpen”, klonk het toen.

Gezien Sheeran op dit moment waarschijnlijk wel bezig is met nieuw materiaal, kan hij de publiciteit op TikTok gebruiken om zijn muziek te promoten.

Voorsmaakje

TikTokkers kregen deze week al een voorsmaakje van Ed’s dansmoves. TikTok staat namelijk vooral bekend om de korte dansjes die gebruikers erop filmen. Samen met ‘Friends’-actrice Courteney Cox (56) danste Sheeran ‘The Routine’ uit de populaire sitcom. Een hilarisch dansje op het nummer ‘Trouble With Boys’ dat personages Ross en Monica (Courteney) samen deden in de reeks. De video ging meteen viraal en werd al miljoenen keren bekeken. Het filmpje werd echter gepost via het account van Courteney, niet via dat van Ed.

Dan toch sociale media

Het is opvallend dat Ed Sheeran er alsnog voor kiest om zijn naam te verbinden aan één van de grootste spelers op de sociale media-markt. Naar eigen zeggen is hij immers geen fan van dergelijke apps. Eind 2019 kondigde Ed aan dat hij voorlopig een pauze neemt van sociale media, maar ook van zijn carrière. Een pauze van onbepaalde duur, en dat deed zijn fans meteen zweten. Het was namelijk niet de eerste keer dat Ed ertussenuit probeerde te knijpen. In 2015 deed hij dat ook, en toen bleef het meer dan een jaar stil rond de zanger. “Ik had een break nodig van dat snelle leven”, bekende hij later. “Ik ben in alle valkuilen van de showbizz getrapt. Ik vreesde dat ik eraan ten onder zou gaan.”

Vorig jaar beweerde de Brit zelfs dat hij permanent wilde stoppen met sociale media. “Het zegt me gewoon niet meer zoveel als vroeger. Ik word er te oud voor, denk ik”, bedacht hij zich. “Vroeger postte ik veel op Instagram, maar de mensen die ik wil bereiken met mijn muziek zitten daar grotendeels niet meer. Nu nog switchen naar andere apps, gewoon om wat gek te doen zodat ik mee kan gaan met mijn tijd, daar heb ik ook geen zin in. Ik wil niet door hoepels springen om mezelf te promoten.” Blijkbaar is hij nu op die beslissing teruggekomen.

Ed Sheeran keert terug naar sociale media.