Ed Sheeran, superster en vader van twee, zoekt zijn heil in 9-to-5-leven: “Op tijd naar bed en geen vettige rommel meer”

De verbazing was groot toen Ed Sheeran in mei, zomaar uit het niets, aankondigde dat zijn vrouw Cherry Seaborn (30) bevallen was van hun tweede dochtertje. Bij een foto van een paar babysokjes schreef Ed: “We zijn zo verliefd op haar. En we zijn zo trots om nu een familie van vier te zijn.” In augustus 2020 was het net zo gegaan. De zanger maakte toen ook bij een foto van een paar minisokjes wereldkundig dat Cherry en hij een dochtertje hadden gekregen, Lyra Antarctica. Vorige week onthulde Ed de al even opvallende naam van Lyra’s zusje: Jupiter. Het was hoe dan ook opmerkelijk dat Cherry’s tweede zwangerschap al die tijd onder de radar kon blijven. Zelfs de doorgaans goed ingelichte Britse pers wist van niets. “Ach, typisch Ed en Cherry”, zegt iemand van de familie. “Ed is dol op zijn fans, maar de belangrijkste momenten in zijn leven deelt hij het liefst enkel met zijn naasten. Familie en vrienden waren uiteraard op de hoogte, maar iedereen moest beloven te zwijgen.”