Ed Sheeran openhartig over zijn goede vriendschap met Taylor Swift: “Het is een beetje zoals therapie”

CELEBRITIESEd Sheeran (32) en Taylor Swift (33) zijn boezemvrienden voor het leven. Over die hechte vriendschap vertelt de Britse muzikant in een interview met Zane Lowe voor Apple Music. Hij onthult dat hij de Amerikaanse zangeres in vertrouwen neemt over alles in zijn leven: van zijn succesvolle carrière tot persoonlijke problemen.

Vlak voor het interview hing Sheeran nog 90 minuten lang aan de lijn met Swift. “Ik heb zeer lange gesprekken met Taylor. Ik heb het gevoel dat zij één van de weinige personen is die me echt begrijpt”, vertelt hij daarover. Dat komt volgens hem omdat ze veel gemeenschappelijk hebben. Zo zijn ze allebei soloartiesten. “Dat schept een band”, aldus de Britse zanger. “We praten écht over alles. Eigenlijk is het een beetje zoals therapie, want je praat met iemand die je voor de volle honderd procent begrijpt. Ze voelt ook alle dingen die ik voel. Zo is ze soms ook onzeker of heeft ze te maken met mensen die je anders behandelen of kampt ze met familieproblemen... Taylor zit in hetzelfde schuitje als mij.”

Het duo is al tien jaar goed bevriend met elkaar. In het verleden hebben ze ook al de handen in elkaar geslagen voor verschillende romantische duetten. Zo brachten ze vorig jaar het nummer ‘The Joker And The Queen’ uit. De ‘Eyes Closed’-zanger staat tevens ook op het album ‘Red (Taylor’s Version)’ met twee liedjes: ‘Everything Has Changed’ en ‘Run’.

Volledig scherm Taylor Swift en Ed Sheeran. © getty

Turbulente periode

De Amerikaanse zangeres was ongetwijfeld ook een goede steun tijdens de turbulente periode die Sheeran net achter de rug heeft. Zo stond hij onlangs centraal in een rechtszaak, die hij donderdag heeft gewonnen. De rechter oordeelde dat de Britse zanger - die door het proces de begrafenis van z’n oma miste - zich niet schuldig had gemaakt aan plagiaat. Hij was aangeklaagd omdat zijn hit ‘Thinking Out Loud’ te veel zou lijken op ‘Let’s get it on’ van Marvin Gaye uit 1973. De nabestaanden van Ed Townsend, die het nummer met Gaye heeft geschreven, dienden in 2017 aanklacht in.

In het verleden worstelde de wereldster met geestelijke gezondheidsproblemen. Daarnaast moest hij ook het overlijden van zijn goede vriend Jamal Edwards een plaats geven en zijn zwangere vrouw Cherry bijstaan in haar strijd tegen kanker. Daarover vertelt hij in ‘The Sum Of It All’, een vierdelige documentaire op Disney+. “De serie behandelt onderwerpen waar iedereen mee worstelt. Iedereen kent verdriet, wordt geconfronteerd met mentale problemen en ziekte. En dat is bij mij niet anders”, aldus Sheeran.

