Ed Sheeran openhartig over drugs- en alcoholproblemen: “Ik wilde niet meer leven”

CELEBRITIESEd Sheeran (32) heeft zich van zijn meest openhartige kant laten zien. In een interview met ‘Rolling Stone' heeft de Britse zanger het over zijn drank- en drugsgebruik uit het verleden. Ook vertelt hij over zijn donkere periodes. Op een bepaald moment was de singer-songwriter zo depressief, dat hij niet meer wilde leven. “Ik verdronk in de golven en kwam er niet meer uit.”

Ed Sheeran heeft al veel moeilijke periodes in zijn leven gekend. Vooral toen zijn goede vriend Shane Warne in maart vorig jaar overleed, werd de singer-songwriter zeer depressief. “Ik had destijds het gevoel dat ik niet meer wilde leven”, aldus Sheeran. “En dat heb ik in mijn hele leven wel al meerdere keren gehad. Ik verdronk in de golven en ik kwam er niet meer uit.” Hij verklaart dat hij zich schaamt voor die donkere gedachten. “Vooral als vader, schaam ik me ervoor.” Sheeran is vader van twee dochters: Lyra (2) en Jupiter (geboren in mei 2022).

Zijn vrouw Cherry (30) is altijd al zijn steun en toeverlaat geweest. Dankzij haar ging de zanger ook naar een therapeut. En dat was voor hem een zeer grote stap. In het verleden werd er namelijk zeer weinig gepraat over mentale problemen. “Mensen in Engeland vinden het raar om naar een psycholoog te gaan. Maar ik denk dat het heel nuttig is om met iemand te kunnen praten en gewoon je hart te luchten en je daar niet schuldig over te voelen.”

Experimenteren met drugs

Bij de psycholoog gaat het ongetwijfeld ook over de drank- en drugsverslaving waarmee Sheeran in het verleden kampte. In het interview met ‘Rolling Stone’ blikt hij terug naar de tijd dat hij als twintiger vaak ging feesten. “Ik herinner me dat ik op een festival was en dacht: ‘Als al mijn vrienden veel drinken en wiet roken, kan het niet zo erg zijn’”, klinkt het bij de zanger. “Daarna werd het een gewoonte die je één keer per week doet en daarna één keer per dag. En plots twee keer per dag... Het ging zeer slecht met mij." Na zijn 24ste verjaardag begon hij ook te experimenteren met andere drugs. Over welke drugs het gaat, wil hij niet vertellen. Sheeran wil voorkomen dat zijn kinderen het later zouden teruglezen.

Nuchter

Intussen is de Britse singer-songwriter nuchter. Het afkicken van drank vond hij het moeilijkste. “Twee maanden voor de geboorte van mijn eerste dochter zei mijn vrouw: “Wil je echt dat iemand anders mij naar het ziekenhuis moet rijden als het zover is?” Toen kwam het grote besef bij Sheeran. Het was gedaan met roekeloos drinken. “Ik wil niet dat mijn kinderen mij ooit dronken zien. Een paar biertjes drinken is één ding. Maar een fles wodka binnenkappen is weer iets volledig anders”, redeneert hij. “Ik word dertig en moet volwassen worden. Ik heb gefeest en ik heb die ervaring gehad. Ik moet blij zijn en ermee stoppen”, voegt hij eraan toe. Ook blijft Sheeran ver weg van drugs. Zijn goede vriend en muziekondernemer Jamal Edwards overleed namelijk aan druggebruik. “Ik zou nooit, maar dan ook nooit meer iets aanraken. Dat is gewoon respectloos naar hem toe.”

