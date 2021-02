Ed Sheeran moet dit jaar 32 miljoen euro aan belastingen betalen, maar dat zal zeker en vast geen probleem zijn

De muziekverkoop van Sheeran levert de Britse overheid ook nog eens meer dan 12 miljoen euro op. Bedragen die voor de gewone sterveling duizelingwekkend zijn, maar met een vermogen van ongeveer 230 miljoen euro zal dat voor de zanger geen probleem zijn om te betalen. Sheeran staat zo op de 32ste plaats van de Britse ranglijst met de grootste belastingbetalers.

Dat geld totaal geen probleem is voor de Britse zanger werd enkele maanden geleden nog maar eens duidelijk. In volle lockdown, toen de vastgoedprijzen gedaald waren, kocht hij twee huizen van zijn buren op naast zijn fameuze ‘Sheeranville’ in Suffolk. Op dat landgoed bevinden zich nu onder andere een pub, een zwembad, een buitenkeuken, een fitness, een kampvuur, een opnamestudio, een gigantische tuin en een groot gastenverblijf. Sheeran is bovendien van plan om volledig zelfredzaam te worden: hij bouwde een bijenkorf zodat hij zelf honing kan maken, en kweekt er ook groenten en fruit.

(Interactieve kaart: beweeg met je cursor over de kaart om te ontdekken wat er op het landgoed van Ed Sheeran ligt)

Alles cash betaald

Een impulsieve aankoop meer of minder, daar hoeft hij zich geen zorgen meer over te maken. Sterker nog, zijn indrukwekkend vastgoedimperium telt ondertussen maar liefst 29 panden, met een waarde van 67 miljoen euro. En dat betaalde hij... cash. Het is de droom van de zanger om alle panden in de buurt op te kopen, zodat hij in volledige privacy kan leven, samen met zijn vrouw Cherry (28) en hun dochtertje Lyra (bijna 6 maanden).

Financieel experten zijn onder de indruk. “Hij heeft een prachtig portfolio vol mooie panden, die hij volledig zelf bezit. Als je geen nood hebt om te lenen is vastgoed een extra slimme investering. In plaats van een bank geld aan hem te laten verdienen door een lening aan te gaan, betaalde hij de volledige prijs in één keer.”

Indrukwekkend vastgoedportfolio

Daarnaast heeft Sheeran ook vele optrekjes in het Londense. Zo is er een appartement in Floral Street bij Covent Garden, enkele rijhuizen in Notting Hill en drie appartementen in de buurt van het Battersea Dogs and Cats Home op Palmer Road. In de binnenstad heeft hij maar liefst vijf panden in totaal.

Ook kocht hij vijf appartementen in de Wiverton Tower in Whitechapel ter waarde van 4,4 miljoen euro, drie huizen op Findon Road in Hammersmith voor 1,97 miljoen, 2 huizen in Chiswick ter waarde van 4,3 miljoen euro, en een historische villa in Holland Park, ter waarde van maar liefst 20 miljoen euro. In Holland Park heeft hij nog vier andere eigendommen, maar die zijn in totaal ‘slechts’ 12 miljoen euro waard.

Daar stopt het niet, want ook op Portobello Road kocht hij een restaurant genaamd Bertie Blossoms, dat hij binnenkort wil ombouwen tot een trendy pub. Achteraf zal die ook een andere naam krijgen: Cherry, als eerbetoon aan zijn echtgenote. Sheeran ziet het als investering. Hier en daar focust hij zich op horecazaken, maar andere panden houdt hij achter de hand tot het voordelig is om ze weer te verkopen. Vreemd genoeg had hij ook een andere, opvallende reden om bepaalde huizen op de kop te tikken: het voorkomen van klachten over geluidsoverlast.

Volledig scherm Ed Sheeran kocht enkele appartementen op Palmer Road © Google Streetview

Nog meer plannen

Sheeran wil van geen ophouden weten, want hij wil ‘Sheeranville’ nog uitbreiden met een ondergrondse muziekstudio, waar hij in alle rust kan werken aan nieuwe muziek. De studio zou via een tunnel worden verbonden met zijn woning en zijn privépub. “Ed is het zat dat er constant fotografen op de loer liggen, dus hij zou een volledig netwerk van ondergrondse tunnels zeker zien zitten”, zegt een vriend van de ‘Shape Of You’-schrijver. “Vooral wanneer hij ‘s avonds vertrekt in de pub en terug naar huis gaat, wil hij geen pottenkijkers.”

