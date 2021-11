Ed Sheeran legt uit waarom hij niet meer naar een openbaar toilet kan: “Echt gênant”

Celebrities Shia LaBeouf was bijna te zien in ‘Call Me By Your Name’, maar werd dan toch ontslagen

Het romantische drama ‘Call Me By Your Name’, met Timothée Chalamet (25) en Armie Hammer (35), had er heel anders uitgezien als Shia LaBeouf (35) in de hoofdrol was gecast. De voormalige Disney Channel-ster was in de running om Hammers personage Oliver te spelen, die het oudere vriendje is van Chalamets Elio.

