Ed Sheeran lanceert pikante saus ‘Tingly Ted’s’: “Het past bij alles, behalve bij bananen”

'Law & Or­der'-ac­teur Richard Belzer (78) overleden

De Amerikaanse acteur Richard Belzer, die vooral bekend was als cynische detective in de serie 'Law & Order: Special Victims Unit', is overleden. Belzer stierf zondag vredig in zijn huis in Frankrijk, met zijn vrouw en stiefdochter aan zijn zijde, zegt Belzers manager Eric Gardner. Hij werd 78 jaar oud.