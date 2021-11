Ed Sheeran laat voeten van dochtertje op zijn rug tatoeëren

Het lijkt erop dat de ‘Shivers’-zanger vier fotolijstjes op zijn rug heeft getatoeëerd, waarvan één gevuld is met kleine voetafdrukken, terwijl de overige drie voorlopig nog blanco zijn. Een bron vertelde aan The Sun dat “Ed’s nieuwe tatoeages de vier kinderen vertegenwoordigen die hij hoopt te hebben.” De bron voegt toe: “Hij heeft Lyra’s voetafdrukken in één kader en bewaart de andere ruimtes voor de drie kinderen die hij nog wil.”

Ed Sheeran zelf liet eerder al in een interview met The Sun weten dat hij graag nog meer kinderen zou willen: “Ik zou natuurlijk superdankbaar zijn als ik nog meer kinderen zou kunnen krijgen en dan liefst meisjes. Als zelf een man zijnde, voel ik dat ik dat wel kan zeggen.” Hij sprak zich onder meer ook uit over hoe trots hij is op zijn vrouw Cherry Seaborne: “Ze is zo’n ongelooflijk mens, ik heb gewoon enorm veel bewondering voor haar”, vertelt de artiest. “Ik zou graag meer kinderen willen, ik zou het geweldig vinden, maar het hangt allemaal af van wat Cherry wilt, want het is tenslotte haar lichaam.”