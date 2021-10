Ed Sheeran keerde zich vorig jaar een loon van 25 miljoen euro uit

CelebritiesEd Sheeran (30) is één van de populairste zangers van het moment, en dat is ook duidelijk te merken aan de portefeuille van de Britse zanger. Vorig jaar betaalde Ed zich maar liefst 25 miljoen dollar uit. Dat maakt zijn eigen bedrijf deze week zelf bekend.

In 2019 lag het cijfer op het loonbriefje van Ed Sheeran een stuk lager. Toen betaalde de Britse zanger zich via zijn bedrijf, Ed Sheeran Limited, ‘maar’ 11 miljoen euro uit. Vermoedelijk zal het bedrag dit jaar dubbel zo hoog liggen. De afgelopen drie jaar verdiende de ‘Shape of You’-zanger namelijk zo’n 130 miljoen euro. Daarnaast heeft Sheeran nog een bedrijf dat de inkomsten van zijn tournees beheert. In totaal gaat het hier om zo’n 210 miljoen euro, en dan spreken we alleen nog maar van de afgelopen twee jaar.

Ed Sheeran heeft de afgelopen jaren dus goed zijn boterham verdiend, maar de Britse zanger heeft ook serieus wat kosten gedaan. Bij The Daily Mail konden ze bijvoorbeeld een aantal van de uitgaven van Sheeran inkijken. Zij kwamen tot de vaststelling dat er momenteel verschillende rechtszaken lopen tegen het bedrijf van de zanger. Volgens de Britse krant gaat één rechtszaak over het nummer ‘Thinking Out Loud’. Zo zou het nummer verdacht hard lijken op ‘Let’s Get It On’, de wereldbekende hit van Marvin Gaye. Kosten van de rechtszaak worden geschat op ongeveer 88 miljoen dollar.

Daarnaast heeft ook Ed Sheeran last gehad van de coronapandemie. Zijn restaurant in Nothing Hill moest als gevolg enkele maanden de deuren sluiten. Goed voor een verlies van zo’n 1 miljoen dollar.

