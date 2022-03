Ed Sheeran in rechtbank om zijn hit ‘Shape Of You’ te verdedigen: “Ik ben niet schuldig aan plagiaat”

CelebritiesDe Britse muzikant Ed Sheeran (31) was vandaag zelf aanwezig in de Londense High Court om zijn hit ‘Shape Of You’ te verdedigen. De Brit wordt namelijk door twee andere singer-songwriters ervan beschuldigd plagiaat te hebben gepleegd.

Bekijk hier een vergelijking tussen de betreffende songs:

Volgens Sam Chokri en Ross O’Donoghue baseerde Ed Sheeran zich op de melodie uit hun nummer ‘Oh Why’ voor zijn eigen nummer, dat in 2017 hoog in de hitlijsten scoorde. Het proces zal drie weken in beslag nemen. “Meneer Sheeran is ongetwijfeld zeer getalenteerd, een waar genie”, zo zei Andrew Sutcliffe, de advocaat van de twee aanklagers. “Maar hij is ook een ekster”, zo verwees Sutcliffe naar de vogel die zich als dief zou gedragen. “Hij leent ideeën en gooit ze in zijn liedjes. Soms geeft hij dat toe, soms niet. Het hangt er vanaf wie je bent en of hij denkt dat hij dat ongestraft kan doen”, aldus de advocaat.

Ed Sheeran en zijn mede-songwriters Steven McCutcheon en John David hebben alle schuld ontkend. Vandaar dat de Britse zanger vandaag zelf naar de rechtbank trok om zijn werk te verdedigen. Volgens hem heeft hij het nummer zelf verzonnen: “Het was een spontane ingeving.” Zijn tegenstanders proberen echter aan te tonen dat hij tijdens zijn schrijfproces ook ideeën zocht bij anderen. Met andere woorden: dat hij wel vaker plagiaat pleegt. Zo wordt hij ook aangesproken over zijn nummer ‘Photograph’, dat veel wegheeft van ‘Amazing’ van Matt Cardle. Sheeran erkent dat de twee nummers op elkaar lijken, maar zegt dat het toeval is. “Ik heb veel ideeën en wordt vaak geïnspireerd”, aldus de zanger. “Dat betekent niet dat ik die nummers niet zelf geschreven heb.”

Zijn aanklagers menen echter dat zijn liedjes niet “spontaan” geschreven kunnen worden, omdat hij soms mails met ideeën naar zijn co-schrijvers stuurt. “Dat betekent dat er op voorhand is nagedacht over de samenstelling van zo’n nummer en dat er sprake kan zijn van plagiaat", klinkt het. Sheeran gaat daar niet mee akkoord. Destijds kwam hij wel tot een schikking met de schrijvers van ‘Amazing’, maar dat was volgend Ed niet omdat hij ongelijk had over de authenticiteit van zijn eigen nummer. “Rechtszaken zijn zo’n rompslomp”, verklaarde hij. “Meer moeite dan het waard is. Ik ben er liever snel vanaf.”

Volledig scherm Ed Sheeran trok zelf naar de rechtbank. © REUTERS

