Ed Sheeran heeft spijt van roekeloos feestgedrag: “Ik had beroofd of gekidnapt kunnen worden”

“Toen ik pas bekend was, verhuisde ik voor een jaar naar Amerika”, legt Ed uit in een interview. “Ik was in mijn eentje op tour, en mijn volledige crew was boven de 50. Zij wilden ’s avonds na een show niet meer uitgaan. Ik voelde me beter dan ooit, want ik was eindelijk doorgebroken met mijn muziek en ik had pas wat gewicht verloren. Ik wilde gaan feesten! Dus ging ik alleen de stad in. Achteraf gezien was dat echt dom van me. Ik was wereldwijd bekend, had géén security en stond daar met een stuk in mijn kraag. Wat een geluk dat ik niet beroofd of gekidnapt ben”, bedenkt hij zich. “Ik was enorm roekeloos.”