Ed Sheeran heeft eigen documentaire nog niet volledig gezien: “Ik vind het ongemakkelijk”

Ed Sheeran (32) heeft de Disney+-documentaire 'The Sum of It All' nog niet volledig gezien. Dat onthult hij in een interview met 'Extra'. De Britse singer-songwriter vindt het namelijk ongemakkelijk om de serie, die over een turbulente periode in zijn leven gaat, te bekijken.

“Het is ongemakkelijk voor mij om ernaar te kijken. Ik heb dan ook nog maar enkele stukken gezien. Het lukte me niet om het in één keer te bingen”, vertelt hij aan ‘Extra’. Hij voegt al lachend toe: “Ik hoop dat andere mensen het wel kunnen bekijken en de documentaire leuker vinden dan ik.”

De Britse zanger vertelt in het gesprek ook dat hij zeer verrast is door hoe de afleveringen er uitzien. “Ik had niet echt door dat ze een serie aan het maken waren over rouw en mentale gezondheid. Ik dacht dat we een documentaire aan het maken waren over mijn aankomende album ‘-’ (lees: ‘Subtract’). Maar toen ik een gedeelte zag, klikte het meteen”, aldus Sheeran.

Turbulente periode

In het verleden worstelde de wereldster met geestelijke gezondheidsproblemen. Daarnaast moest hij ook het overlijden van zijn goede vriend Jamal Edwards een plaats geven en zijn zwangere vrouw Cherry bijstaan in haar strijd tegen kanker. Verder werd hij ook aangeklaagd voor plagiaat. De turbulente periode komt aan bod in ‘The Sum Of It All’, een vierdelige documentaire op Disney+, die sinds vijf mei te zien is. “De serie behandelt onderwerpen waar iedereen mee worstelt. Iedereen kent verdriet, wordt geconfronteerd met mentale problemen en ziekte. En dat is bij mij niet anders”, aldus Sheeran.

Volledig scherm Ed Sheeran en zijn vrouw Cherry in 'The Sum of It All'. © Disney+

De aartsmoeilijke gebeurtenissen vormden de inspiratie voor zijn nieuwste album ‘-’ (lees: ‘Subtract’), die op vijf mei werd afgevuurd op de wereld. Het is naar eigen zeggen “één van zijn belangrijkste platen ooit”. “Ik heb dit album gemaakt als een manier om de dingen die zich in mijn hoofd afspelen te begrijpen, en ik ben er enorm trots op”, vertelt de singer-songwriter daarover. “Het enige wat ik van dit album wil, is dat mensen iets voelen als ze ernaar luisteren. Het zorgt ervoor dat we ons allemaal minder alleen voelen over onze donkerste gevoelens.”

Bekijk hieronder de trailer van ‘Ed Sheeran: The Sum of It All’:

