Ed Sheeran getuigt zelf op eerste dag van plagiaatzaak ‘Thinking Out Loud’

CELEBRITIESEd Sheeran (32) verscheen afgelopen dinsdag persoonlijk voor de rechter in New York. Daar werd de Britse singer-songwriter ondervraagd in de plagiaatzaak die tegen hem loopt. De artiest is aangeklaagd omdat zijn liedje ‘Thinking Out Loud’ (2014) behoorlijk op de hit ‘Let’s Get It On’ (1973) van Marvin Gaye zou lijken. De zaak zal wellicht een week duren.

Op de eerste dag van de rechtszaak kreeg Sheeran onder meer een video te zien van een optreden waarin hij zijn eigen nummer mixt met ‘Let’s Get It On’ van Marvin Gaye. De beelden bewijzen volgens de aanklagers dat de Britse zanger plagiaat heeft gepleegd. Daarop antwoordde Sheeran dat hij wel vaker tijdens optredens liedjes met vergelijkbare akkoorden mixt. Maar toen hij dat wilde uitleggen, werd hij onderbroken door de advocaat. “Ik heb het idee dat je niet wil dat ik antwoord geef, omdat je weet dat wat ik ga zeggen eigenlijk heel logisch is”, reageerde Sheeran.

Daarnaast werd hij ook gevraagd naar zijn nummer ‘Take It Back’, die de tekst ‘plagiaat is verborgen’ bevat. “Dat is mijn tekst, ja,” zei de Britse zanger voordat hij vroeg of hij “er wat context aan mocht geven”. Keisha Rice, de advocaat van de aanklagers, zei dat ze het wel zou vragen indien ze meer context nodig had.

Ilene Farkas, de advocaat van Sheeran, drong er tijdens de rechtszaak meermaals op aan dat de artiest en collega Amy Wadge het lied ‘Thinking Out Loud’ onafhankelijk hebben geschreven. “Ze hebben het niet gestolen van Ed Townsend en Marvin Gaye.”

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Ed Sheeran © Getty Images

100 miljoen dollar

Enkele jaren geleden spanden de nabestaanden van Ed Townsend, die ‘Let’s Get It On’ samen met Gaye schreef, de plagiaatzaak om ‘Thinking Out Loud’ aan. Volgens de aanklagers zijn er “substantiële overeenkomsten” tussen beide nummers. Zij eisen dan ook 100 miljoen dollar aan schadevergoeding. “Tientallen, zo niet honderden, liedjes voor en na ‘Let’s Get It On’ hebben dezelfde of vergelijkbare akkoordenschema’s gebruikt”, klonk het eerder bij de advocaten van Sheeran.

De zaak wordt behandeld in New York en zal ongeveer een week in beslag nemen. De juryleden moeten beide nummers beoordelen op de melodie, harmonie en het ritme. De teksten van de liedjes worden in de beoordeling wel achterwege gelaten.

Het is niet de eerste keer dat Sheeran voor de rechter moet voorkomen voor plagiaat. Zo was er vorig jaar nog een rechtszaak tegen zijn lied ‘Shape of You’ (2017). De Britse artiest werd toen vrijgesproken van plagiaat, maar noemde de zaak wel “verwoestend voor de muziekindustrie”.

Kijk. Ed Sheeran verschijnt persoonlijk voor de rechter om zich te verdedigen voor plagiaat

LEES OOK: