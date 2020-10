Ed Sheeran gaat nu ook zijn eigen bos aanplanten op landgoed van 5 miljoen

Celebrities Ongezien: zó groot is het vastgoedim­pe­ri­um van Ed Sheeran, waarvoor hij 64 miljoen neertelde in cash

21 mei De dagen waarin Ed Sheeran (29) nog in een gescheurde broek op straat stond te spelen voor kleingeld, liggen ver achter hem. Het Britse popfenomeen hoeft zich vandaag geen zorgen meer te maken over een impulsieve aankoop meer of minder. Sterker nog, hij heeft tegenwoordig een indrukwekkend vastgoedimperium van maar liefst 27 panden, met een waarde van 64 miljoen euro. En dat betaalde hij steevast in cash.