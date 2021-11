Ed Sheeran en Elton John bellen iedere dag: “Ik waardeer het erg”

CELEBRITIESDe wereldberoemde artiesten Ed Sheeran (30) en Elton John (74) zijn erg goede vrienden. Dat blijkt nog maar eens uit een interview waarin Sheeran onthult dat hij iedere dag belt met zijn collega. “Of het nu een gesprek is van een half uur of van twee minuten. Hij kijkt altijd hoe het met me gaat.”

Ed Sheeran zou regelmatig om carrière- en levensadvies vragen bij de ‘Rocketman’-zanger. “Eerst belden we ongeveer een keer per maand met de iPad. We hebben immers allebei geen smartphone”, getuigt Sheeran in de NZ Herald. “Toen mijn dochter Lyra werd geboren, werd het wekelijks. Elton is ook een vader en we begrepen elkaar. Dan zit ik Lyra ‘s ochtends pap te voeren en dan is het: zeg eens dag tegen Elton.”

Toen Sheerans mentor en goede vriend Michael Gudinski in maart stierf, werd hun vriendschap nog beter: “Elton belde me om te vragen hoe het met me ging, en dat was fijn want het ging echt niet goed met me. Vanaf die dag, en ik verzin dit niet, hebben we iedere dag gebeld. Of het nu een gesprek is van een half uur of van twee minuten. Hij kijkt altijd hoe het met me gaat.”

Het is niet de eerste keer dat de artiest, bekend van ‘Shape Of You’ en ‘Bad Habits’, lovende woorden heeft over Elton John. In een recent interview met The Sun noemde hij de artiest “ongelooflijk”. “Ik heb nog nooit iemand een slecht woord over hem horen zeggen. Hij heeft zo’n mooie ziel en is een geweldig mens.”

Onlangs bevestigden Ed Sheeran en Elton John dat ze samen aan een kerstsingle werken.

