Ed Sheeran dankbaar voor tiende nummer met miljard streams

“Heel erg bedankt voor het streamen van al mijn nummers. Het betekent zoveel voor me dat ‘Bad Habits’ deze status heeft bereikt, het is nog niet eens een jaar uit. Ik ben heel erg trots en blij dat jullie het zo leuk vinden. Bedankt voor het afspelen”, zegt de 31-jarige artiest in een video die hij deelde via onder meer Instagram.



Sheeran voert de lijst met meest beluisterde liedjes van de streamingsdienst sinds vorig jaar aan met het nummer ‘Shape of You’. De hit uit 2017 werd toen het eerste nummer dat 3 miljard keer gestreamd was. Nog altijd is hij de enige ster die dat aantal gehaald heeft. Op de tweede plaats in de lijst staat ‘Blinding Lights’ van The Weeknd, waar tot nu toe bijna 2,9 miljard keer naar is geluisterd.