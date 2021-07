Ed Sheeran breidde gigantisch landgoed uit tijdens sabbatjaar: "Alle andere levensdoelen had ik al bereikt”

CelebritiesMet zijn single ‘Bad Habits’ bewijst Ed Sheeran (30) dat hij zelfs na meer dan een jaar radiostilte zijn sterrenstof nog niet verloren is. Tijdens dat sabbatjaar overwon hij zijn gewichtsproblemen, bouwde hij een eigen dorp (tot ergernis van zijn buren), werd hij voor het eerst vader én schreef hij zijn 10de (!) nummer 1-hit. De miljonair is lichtjaren verwijderd van de persoon die in een gescheurde broek cd’s verkocht uit zijn rugzak, en dat is maar goed ook. “Ik was echt op het slechte pad, het is eigenlijk een wonder dat ik nog leef.”