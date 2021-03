Echtscheiding van Adele is eindelijk afgerond én ondertekend

Hoewel in januari de scheiding tussen ‘Hello’-zangeres Adele en CEO van een liefdadigheidsinstelling Simon Konecki al was afgerond, is het nu pas officieel. Het voormalige paar kondigde in april 2019 al aan dat ze uit elkaar gingen. Vijf maanden later vroeg Adele ook effectief de scheiding aan. Nu, twee jaar later, zette een rechter zijn handtekening onder hun schikking. Dat meldt het Amerikaanse magazine US Weekly.

De reden dat de scheiding zolang duurde was het gebrek aan een voorhuwelijkscontract. Daardoor ging de helft van Adele’s fortuin automatisch naar haar ex-man. Dat fortuin wordt geschat op zo’n 140 miljoen pond (162 miljoen euro). Zowel Adele als Simon koos ervoor zichzelf te verdedigen in de zaak omdat ze als vrienden uit elkaar wilden gaan en geen advocaten wilden inschakelen. Daardoor moest het paar een beroep doen op bemiddelaars die voor de financiële kant van de zaak een regeling moesten treffen. Nadat in januari een regeling getroffen werd waar beide partijen mee instemden, diende het ex-koppel de papieren in, die nu dus getekend zijn.

Volledig scherm Adele, Angelo, Simon in 2013 © Photo News

Volgens insiders ging Adele al vrij snel akkoord met die regeling, omdat ze geen vechtscheiding wilde. Of Simon ook daadwerkelijk de helft van haar vermogen gekregen heeft, is niet bekend. Al zei een bron wel het volgende tegen de Mail On Sunday: “Zo is Simon niet. Zijn enige zorg is dat ze samen als liefdevolle ouders hun zoontje kunnen opvoeden.” Ondanks het te verdelen fortuin van Adele, die alleen al aan royalty’s 73.000 pond (84.500 euro) per dag verdient, zou er nooit een vervelende ruzie over de financiën geweest zijn. Simon is nooit uit geweest op haar geld. Hij heeft zijn eigen inkomsten en is naar verluidt ongeveer 2 miljoen pond (2,3 miljoen euro) waard.

Over de voogdij van hun zoontje Angelo (8) waren de twee het wel meteen eens. Het ex-koppel heeft voor een gedeelde voogdij gekozen.

