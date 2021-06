Echtgenoot van Pink is blij met de documentaire van zijn vrouw: “Mensen leren eindelijk mijn kwetsbare kant kennen”

‘Iedereen ziet mij als een wildebras die vol tattoos staat, dus het is fijn dat mensen eindelijk mijn kwetsbare kant te zien krijgen”, aldus Hart in een nieuwe aflevering van ‘The Ellen DeGeneres Show’. Verder vertelde hij tijdens zijn babbel met de talkshowhost dat Pink hem nooit iets verteld heeft over zijn aandeel in de documentaire. “In het begin heb ik af en toe een paar keer een ruwe versie gezien, maar pas twee dagen voor de releasedatum heeft ze mij er pas echt over aangesproken.”

Gelukkig was Hart blij met hoe hij in beeld gebracht werd. Naar eigen zeggen krijgen mensen nu een hele andere kant van hem te zien, want de echtgenoot van Pink komt bijvoorbeeld in beeld als een vader met een hele kwetsbare kant. Later had de echtgenoot van de zangeres het bovendien ook nog over hun dochter Willow Sage. Zij stond een tijdje geleden samen met haar mama op het podium. “Ze ging er voor de volle 100% voor en was absoluut niet zenuwachtig. Ze was echt fantastisch.”