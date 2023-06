Echtgenoot van Natalie Portman wil huwelijk redden na vermeende affaire: “Hij heeft er veel spijt van”

Portman en Millepied vormen nog steeds een item. Toch zit er een serieus haar in de boter. Zo zou Millepied vorig jaar vreemd zijn gegaan met een jongere vrouw, de 25-jarige klimaatactiviste Camille Étienne. Maar daar heeft hij nu spijt van. Dat vertelt een dichte bron aan het blad ‘Voici’. “Het duurde maar kort en het is weer voorbij. Hij heeft er veel spijt van.” Een andere bron bevestigt hetzelfde aan ‘People’. “Benjamin weet dat hij een enorme fout heeft gemaakt en doet er alles aan om zijn gezin te behouden. Hij hoopt dat Natalie hem kan vergeven." De Israëlisch-Amerikaans actrice is erg gesteld op haar privacy en heeft haar nog niet uitgesproken over de vermeende affaire.

Het koppel was vorige maand te gast tijdens op het filmfestival in Cannes en daar leek er geen vuiltje aan de lucht. Ze poseerden met een brede lach op de rode loper van het prestigieuze evenement. En ook eerder deze week werden Portman en Millepied al kussend gespot tijdens een diner met vrienden. Toch zijn de twee niet onafscheidelijk. Zo ging de actrice eerder deze week alleen naar een voetbalmatch in Frankrijk. Daar zat ze al lachend en juichend op de tribune.

De acteurs leerde elkaar kennen bij de opnames van ‘Black Swan’ in 2009. Een jaar later waren ze verloofd en in 2011 verwelkomden ze hun zoon Aleph (11). In datzelfde jaar stapten de twee in het huwelijksbootje aan de kust van Californië. In 2017 kregen ze hun dochter Amalia (6).

