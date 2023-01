Echtgenoot van Britney Spears ontkent “manisch gedrag” van zangeres in restaurant: “We hebben geen ruzie”

“Leugens, want ik was op dat moment gewoon de auto gaan halen”, aldus Sam in de nieuwe video. “Weet je, mensen doen een beetje raar als ze m'n vrouw zien. Iedereen is aan het filmen en doet z'n ding. Je weet hoe het gaat", zo verklaarde Asghari het filmpje dat over het 'incident' uitlekte. “Mensen dachten dat ik was vertrokken, maar dat was niet zo", vervolgt hij. "Als je wilt eten en mensen zitten te filmen, is dat gewoon respectloos. Britney raakt daar gefrustreerd door.”