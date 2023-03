Echtgenoot en kinderen Gwyneth Paltrow moeten getuigen in rechtszaak ski- en vluchtmisdrijf

“Het was een sentimentele reis. Paltrow was net opnieuw begonnen met skiën. Ze wilde graag dat haar kinderen de sport ook leerden”, verklaarde advocaat Stephan Owens. Het was de eerste keer dat de Goop-oprichter opnieuw durfde te skiën, nadat haar vader Bruce Paltrow in 2002 op 58-jarige leeftijd overleed. In het verleden gingen zij altijd op skitripjes. Haar echtgenoot, Brad Falchuk, was ook aanwezig tijdens de eerste dag vaan het proces. “Falchuk heeft kinderen van dezelfde leeftijd als de dochter en zoon van Paltrow", ging Owens verder. “Het was hun eerste reis met de hele familie samen. Het was speciaal." De advocaat van de actrice beschreef de leden van de skitrip op 26 februari 2016 en verklaarde dat haar echtgenoot en kinderen (destijds 9 en 11 jaar) zullen getuigen. Het proces zal in totaal acht dagen duren.